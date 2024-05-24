Yozgat\'ta Kuraklık ve Yüksek Sıcaklık Nedeniyle Hububat Ürünleri Zarar Gördü

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta uzun süredir hava sıcaklığının yüksek olması, yağışların yetersiz kalması nedeniyle hububat ekili alanlarda ürün zarar gördü. Kuraklıktan etkilenen ve sıcak hava nedeniyle yanan ekili hububat ürünlerinin önemli bölümünün hasadının yapılamayacağı, verimin büyük oranda düşük olacağı belirtildi.

Yozgat'ta hava sıcaklığının yüksek olması, yağışların yetersiz kalması nedeniyle ekili hububat ürünleri zarar gördü. Yozgat'ın özellikle Yerköy, Şefaatli bölgelerinde etkisini gösteren kuraklık sonucunda çiftçiler, büyük emek vererek ektikleri buğday ve arpa tarlalarında bir karış bile boy atmayan ekinlerin biçilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Başta buğday ve arpa olmak üzere birçok üründe verim kaybı yaşanacağını söyleyen çiftçiler, böyle bir zararla ilk defa karşılaştıklarını vurguladı.

Bölge çiftçilerinden Sefa Çağlar, "Vatandaşlar kuraklık sigortasını yaptıramadılar, prim yüksek diye. Normal sigorta yaptırdılar, bunu yaptırmadılar. Vatandaşlarımızın durumu malum belli. Dönüme 20- 30 bin lira gitmiştir. Ben 250 dönüm buğday ekmiştim. Suludan alacağız ne alırsak, kıraçtan alamayacağız. Kıraçta hayvanlar yayılacak, yem bile olmaz ama" diye konuştu.

"Herk olan yerlerimizde tekrar biz ekim yapamayacağız"

Çiftçi Hacı Bozkurt da devletin kendilerine yardımcı olması gerektiğini, parası olanların tarlasını sularken, parası olmayanların sulama yapamadığı için ekinin kuruyup, yandığını söyledi. Bozkurt, şöyle konuştu:

"Hemen yolumuzun altında bir sulu arazi, kıraç olduğu halde vatandaş orayı suluyor. Bunu devlet aynı şekilde buralara da bu imkanı yapabilir. Bir de tohum konusunda ziraat odalarının ve ilçe tarımlarının araştırma yapmasını istiyorum.

Şu anda ekinlerin mahsulün durumu ortada, biçer parası da 200 bin lira diyorlar. Herhalde biçtiremeyeceğiz. Muhtarımızın koyunları burada yayılacak

Devletin buna bir el atmasını ve vatandaşa ikinci bir ekim yapması için yardımcı olması lazım. Herk olan yerlerimizde tekrar biz ekim yapamayacağız, büyük bir ihtimalle. Zarar tabii büyük, borç var. Bu tarlaların hepsi peşin parayla eken zannetmiyorum yani. Büyük bir ihtimalle kimi kooperatiften, ben mesela Tarım Kredi Kooperatifinden aldım tohum ve gübreyi. Herkes benim gibidir yani. Büyük bir borç var ortada. Çiftçi büyük bir sıkıntıda, devletin buna bir an önce el atması lazım. Özellikle de bilinçli tohum kullanma ve toprak analizi ve gübre konusunda vatandaşa su konusunda yardımcı olması lazım."

"Sigortayı yaptırdık ama kuraklık yaptıramadık"

Kömşüren Köyü Muhtarı İbrahim Karataş da, köylünün kuraklık sigorta priminin yüksek olması nedeniyle yaptırmadığını, o nedenle de zararını büyük olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Gerçekten şu anda yüzde 90 civarında yangın oldu. Çoğu yerde şu anda biçer girmeyecek arazilerimiz var. Bunları mallar, davarlar yayılacak. Bu arada vatandaş gerçekten çok geriye gidecek. Bunun sonu hayırlısı olsun, bilemiyoruz ne yapacağımızı. Çok zor durumdayız. Sigortayı yaptırdık ama kuraklık yaptıramadık. Kuraklık biraz pahalı olduğundan dolayı. Sadece biz afet için dolu için yaptırmıştık ama o da şu anda geçersiz oluyor, bunun hiçbir anlamı kalmadı. Bu tamamen köylüden gidecek. Devletimiz bu arada bizleri gözetirse duamızı alır, çok zor durumdayız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Benim 60 dönüm yerim var, tamamen komple gitmiş. Kesinlikle biçer girmez. Maalesef yapacak bir şeyimiz yok."