Yozgat\'ta Kuşak Güreşi Şampiyonası Yapıldı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapan Yozgat'a 40 ilden gelen yaklaşık 400 sporcu, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan organizasyondaki maçlar, 2 minderde gerçekleştirildi ve 25 hakem görev yaptı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaları takip eden dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'a Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından günün anısına plaket ve hediye verdi. Müsabakaları, Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş ile birlikte dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de takip etti.

"40 ilden 120 takımımız, 400 sporcumuz katılım sağladı"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, müsabakalar sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, iki yıl önce kurulan bir federasyon olmalarına karşın, kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Türkiş, şöyle dedi:

"Federasyonumuz 2022 yılında kurulmuş, genç ve yeni bir federasyon. Altı branşımız var, bu branşlarımızdan bir tanesi de kuşak güreşi. Bu yıl kuşak güreşi kadınlar ve erkekler büyükler Türkiye şampiyonasını Yozgat'ta yapmaktayız. 40 ilden 120 takımımız, kulübümüz ve yaklaşık 400 sporcumuz katılım sağladı. Bu gerçekten kuşak güreşi açısından geçmişten bugüne bir rekordur, daha da gelişerek, daha da güzelleştirerek devam edecek. Biz bu yıl itibarıyla Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak Dünya Güreş Birliği'nin de üyesi olduk. Biz kuruluşumuzun hemen arkasından Dünya Etnospor Konfederasyonunun bir üyesi olmuştuk ve hala devam ediyor konfederasyon üyeliğimiz. Buna ek olarak Dünya Etnospor Konfederasyonu sadece bizim branşımızla ilgili değil çok sayıda şemsiye kuruluşu. Branş olarak da dünya güreş birliğinin de üyesi olduk. Bu sezonda da yaptığımız özellikle kuşak güreşi uluslararası bazda organizasyon yapılmaya ve olimpiyat standartlarına uygun bir niteliği var. En kısa süre içerisinde inşallah uluslararası bir organizasyonun da yapılabilmesi için mücadelelerimizi sürdüreceğiz."

"Sporcu bakımından 11 bin 500'ü geçmiş durumdayız"

İki yıl önce kurulmuş bir federasyon olmalarına karşın kısa sürede 11 bin 500 sporcuya ulaştıklarını aktaran Türkiş, Yozgat'ta Güreş Lisesi kurulması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Sporcu bakımından 11 bin 500'ü geçmiş durumdayız. İki yıllık bir federasyon için oldukça iyi bir rakam bu. Bizim şu andaki lisanslı güreşçi sporcu sayımız küçümsenecek bir noktada değil, daha da artacak. Bu yıl sene sonu itibariyle bunun 13 binler civarına geleceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıl, Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmelerimiz devam ediyor, burada bir güreş lisesi kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Eğer burada bir güneş lisesi kurulursa, tamamen branş anlamında hem minder güreşine hem de geleneksel güreşlerimize katkı sağlayacak ve Yozgat'ın zaten mayasında olan güreşçi daha da etkili hale ve istenilen seviyeye getireceğiz diye umut ediyoruz. Bu sene yaklaşık iki ay önce uluslararası güreş birliğine üyelik yani uluslararası güreş birliğine dahil olma anlaşmamızı tamamladık. Dünya'da çok az sayıda geleneksel güreş federasyonu uluslararası güreş birimine dahil, biz kuşak güreşini nitelik itibarıyla dünyanın birçok yerinde çok benzeri var, bunu uluslararası güreş birliğinin de bir branşı haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu getirdiğimiz anda tabii uluslararası niteliği haiz olmuş olacak ve uluslararası anlamda da burada dereceye giren sporcularımızın hem de millilik unvanını alarak yarışmalarını sağlamış olacağız."