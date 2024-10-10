Yozgat'ta Kuşak Güreşi Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Kuşak Güreşi Şampiyonası Yapıldı

Geniş Video İzle

Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası'na 400 sporcu katıldı.

10.10.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapan Yozgat'a 40 ilden gelen yaklaşık 400 sporcu, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan organizasyondaki maçlar, 2 minderde gerçekleştirildi ve 25 hakem görev yaptı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaları takip eden dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'a Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından günün anısına plaket ve hediye verdi. Müsabakaları, Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş ile birlikte dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül de takip etti.

"40 ilden 120 takımımız, 400 sporcumuz katılım sağladı"

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, müsabakalar sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, iki yıl önce kurulan bir federasyon olmalarına karşın, kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Türkiş, şöyle dedi:

"Federasyonumuz 2022 yılında kurulmuş, genç ve yeni bir federasyon. Altı branşımız var, bu branşlarımızdan bir tanesi de kuşak güreşi. Bu yıl kuşak güreşi kadınlar ve erkekler büyükler Türkiye şampiyonasını Yozgat'ta yapmaktayız. 40 ilden 120 takımımız, kulübümüz ve yaklaşık 400 sporcumuz katılım sağladı.  Bu gerçekten kuşak güreşi açısından geçmişten bugüne bir rekordur, daha da gelişerek, daha da güzelleştirerek devam edecek. Biz bu yıl itibarıyla Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak Dünya Güreş Birliği'nin de üyesi olduk. Biz kuruluşumuzun hemen arkasından Dünya Etnospor Konfederasyonunun bir üyesi olmuştuk ve hala devam ediyor konfederasyon üyeliğimiz. Buna ek olarak Dünya Etnospor Konfederasyonu sadece bizim branşımızla ilgili değil çok sayıda şemsiye kuruluşu. Branş olarak da dünya güreş birliğinin de üyesi olduk. Bu sezonda da yaptığımız özellikle kuşak güreşi uluslararası bazda organizasyon yapılmaya ve olimpiyat standartlarına uygun bir niteliği var. En kısa süre içerisinde inşallah uluslararası bir organizasyonun da yapılabilmesi için mücadelelerimizi sürdüreceğiz."

"Sporcu bakımından 11 bin 500'ü geçmiş durumdayız"

İki yıl önce kurulmuş bir federasyon olmalarına karşın kısa sürede 11 bin 500 sporcuya ulaştıklarını aktaran Türkiş, Yozgat'ta Güreş Lisesi kurulması noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini bildirdi, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Sporcu bakımından 11 bin 500'ü geçmiş durumdayız. İki yıllık bir federasyon için oldukça iyi bir rakam bu. Bizim şu andaki lisanslı güreşçi sporcu sayımız küçümsenecek bir noktada değil, daha da artacak. Bu yıl sene sonu itibariyle bunun 13 binler civarına geleceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki yıl, Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmelerimiz devam ediyor, burada bir güreş lisesi kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Eğer burada bir güneş lisesi kurulursa, tamamen branş anlamında hem minder güreşine hem de geleneksel güreşlerimize katkı sağlayacak ve Yozgat'ın zaten mayasında olan güreşçi daha da etkili hale ve istenilen seviyeye getireceğiz diye umut ediyoruz. Bu sene yaklaşık iki ay önce uluslararası güreş birliğine üyelik yani uluslararası güreş birliğine dahil olma anlaşmamızı tamamladık. Dünya'da çok az sayıda geleneksel güreş federasyonu uluslararası güreş birimine dahil, biz kuşak güreşini nitelik itibarıyla dünyanın birçok yerinde çok benzeri var, bunu uluslararası güreş birliğinin de bir branşı haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu getirdiğimiz anda tabii uluslararası niteliği haiz olmuş olacak ve uluslararası anlamda da burada dereceye giren sporcularımızın hem de millilik unvanını alarak yarışmalarını sağlamış olacağız."

Yozgat\'ta Kuşak Güreşi Şampiyonası Yapıldı
Kaynak: ANKA

Rıza Kayaalp, Etkinlikler, Taha Akgül, Türkiye, Yozgat, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kuşak Güreşi Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 16:48:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kuşak Güreşi Şampiyonası Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.