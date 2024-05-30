Yozgat\'ta Orman Yangını Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta yaz aylarında orman yangını riskine karşı vatandaşları uyarmak amacıyla Çamlık Milli Parkı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında piknik alanı ve yürüyüş yollarında temizlik yapıldı; katılımcılara orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıktığı uyarısında bulunuldu.

Türkiye'nin ilk milli parkı Çamlık'ta gerçekleştirilen etkinliğe Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da katıldı. Bazı kurum amirleri, çalışanlar, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşların katılımı ile yapılan etkinlikte Çamlık eteklerinde yer alan Cevdet Dündar Göleti çevresindeki piknik alanı ve yürüyüş yollarında temizlik yapılarak, farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların ateşle olan tüm faaliyetlerinde daha dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi. Yaz aylarında ormanlık alanlarda ve özel mülkiyetlere ait bahçeler ile bahçe ve tarla temizliği amacıyla ateş yakılması, anız yakılması ve piknik esnasında ateş yakılmasının büyük orman yangınlarına sebebiyet verebileceği uyarısı yapıldı.

Çıkan yangınların yüzde 87'si insan kaynaklı

Küçük kıvılcımların büyük yangınlara dönüşerek, geniş ormanlık alanların yok olmasına yol açabileceğini hatırlatan Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, şunları söyledi:

"İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi ile en fazla artış görülen afetlerin başında orman yangınları gelmektedir. Akdeniz iklim kuşağında bulunan ülkemizde, ormanlarımızın büyük kısmını yangına hassas ormanlar oluşturmaktadır. Son 10 yıllık yangın istatistiklerini incelediğimizde, ülkemizde yılda ortalama 2 bin 600 orman yangını meydana geldiği görülmektedir. Aynı istatistikler, bizlere çıkan yangınların sayısal olarak yüzde 87'sinin insan kaynaklı, geri kalan yüzde 13'ünün ise doğal nedenlerle çıktığını göstermektedir. İnsan kaynaklı yangınlardan zarar gören alanın, toplam yanan alan içindeki payı ise yüzde 99 olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere, orman yangınlarının doğal olmayan sebeplerinin azaltılması ile ormanlarımız büyük ölçüde yangınlardan korunacaktır. Alacağımız basit tedbirler ve göstereceğimiz dikkatle insan kaynaklı orman yangınlarının önüne geçebilecek ve ormanlarımız yangınlardan korunacaktır."

"Orman yangınları hususunda çok kapsamlı ve detaylı bir hazırlık çalışması yaptık"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da orman yangınları konusunda kapsamlı bir hazırlık çalışması yaptıklarını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Hem orman yangınlarına yönelik olası riskleri bertaraf etmek hem temiz bir çevre ve doğa vurgusu yapmak, bu konuda da farkındalık oluşturmak üzere Yozgat ilimizin en değerli orman varlığı olan Çamlık Milli Parkı'mızda öğrencilerimiz, çalışan arkadaşlarımız, orman teşkilatımız, belediye teşkilatımız, hemşehrilerimizle birlikte buradayız. Bugünkü etkinliğimiz hem bizler için bir farkındalık etkinliği olacak hem de Çamlık gibi güzelim güzide milli parkımız içerisindeki atıkların toplanması ve yangının engellenmesine dair bir çalışmamız olacak. Orman yangınları hususunda çok kapsamlı ve detaylı bir hazırlık çalışması yaptık. Gerek orman ekiplerimizle, söndürme ekiplerimizle gerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte alınması gereken tedbirler ve bu hususta yapılması gereken faaliyetleri detaylı bir şekilde planladık. Her şeye rağmen hazırlıklara rağmen en büyük etki, en büyük katkı insanımızın bu konuda bizlere vereceği destek ve bu konuda göstereceği dikkat olacaktır. Arkadaşlarımız olası yangınlara karşı tamamen hazır ve hazırlıklarını yaptılar."

Değerlendirme toplantısı yapıldı

Yozgat Valiliği'nde muhtemel orman yangınlarına yönelik yapılan toplantıda ise bir dizi tedbirler alındı. Yapılan açıklamada, "Çamlık Milli Parkı, Akdağmadeni ve Çayıralan Ormanları gibi Yozgat'ın önemli doğal zenginlikleri, bölgenin ekosisteminin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Ormanlık alanlarda ve piknik alanlarında kesinlikle ateş yakmayın. Sigara içiyorsanız, izmaritlerinizi asla yere atmayın. İzmaritlerinizi tamamen söndürmeden ormanlık alanlara girmeyin. Piknik alanlarında ve ormanlarda çöp ve atıkları uygun şekilde toplayın ve bertaraf edin. Ormanda herhangi bir duman veya ateş gördüğünüzde hemen yetkililere haber verin" uyarısında bulunuldu.