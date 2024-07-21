Yozgat\'ta trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta dün sabah saatlerinde hafif ticari araçla ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücü Akdemir Adıgüzel de vefat etti. Kazada ölenlerden Ahmet Alperen Dolgun, dün Yozgat Merkez Sarıtopraklık Mezarlığı'na; diğer araçta bulunan Adil Adıgüzel, karısı Menekşe Adıgüzel ve oğulları Akdemir Adıgüzel ise bugün Tayfur köyünde toprağa verildi.

Kaza dün sabah saatlerinde Yozgat- Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu'nun Gökçekışla köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametine doğru seyir halindeki Ahmet Alperen Dolgun (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Gökçekışla köyü yakınlarında şerit değiştirince karşı yönden gelmekte olan Akdemir Adıgüzel (22) yönetimindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun ile otomobilde bulunan Adil Adıgüzel (52) ve karısı Menekşe Adıgüzel (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan sürücü Akdemir Adıgüzel de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kazada ölen Adıgüzel ailesi fertlerinin, Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel'in amcası, yengesi ve amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Kazada ölen hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Alperen Dolgun, dün kılınan cenaze namazının ardından Yozgat Merkez Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedildi. Kaza anında diğer araçta bulunan Adil Adıgüzel, karısı Menekşe Adıgüzel ve oğulları Akdemir Adıgüzel ise bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tayfur köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, Adıgüzel ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

4 gün sonra nişanlanacaktı

Trafik kazasında yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren araç sürücülerinden Akdemir Adıgüzel'in, çarşamba günü nişanlanacağı bildirildi. Tayfur köyündeki akrabalarını nişan yüzüğü takı törenine anne ve babasıyla giden Akdemir Adıgüzel'in daha sonra ektikleri nohudun son durumunu yerinde görmek için tarlaya giderken kaza yaptığı belirtildi.

Acı tesadüf

Dört kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan sürücüler Akdemir Adıgüzel ve Ahmet Alperen Dolgun'un Yozgat'ta oto lastik tamiri işi yaptığı öğrenildi.