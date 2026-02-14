Yozgat'ta Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Yarıfinal Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yozgat'ta Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Yarıfinal Müsabakaları Tamamlandı

14.02.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 eğitim öğretim yılı voleybol yıldız kız ve erkek takımları yarıfinal müsabakaları, Yozgat’ta tamamlandı. Kızlar kategorisinde Ankara ve İstanbul, erkekler kategorisinde ise Kayseri ve Sivas ekipleri, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası final grubunda mücadele etme hakkı kazandı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - 2025-2026 eğitim öğretim yılı voleybol yıldız kız ve erkek takımları yarıfinal müsabakaları, Yozgat'ta tamamlandı. Kızlar kategorisinde Ankara ve İstanbul, erkekler kategorisinde ise Kayseri ve Sivas ekipleri, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası final grubunda mücadele etme hakkı kazandı.

Yozgat merkez Rıza Kayaalp Spor Salonu ve Sorgun İlçesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarıfinal müsabakalarına, kızlarda 8, erkeklerde ise 7 takım katıldı. Yarışmaların sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar, Türkiye şampiyonası elemelerine katılma hakkı elde etti.

Erkekler kategorisinde, Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu, Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulunu 3-1 yenerek final grubuna yükseldi. Kayseri Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu ise, Bingöl Solhan Yatılı Bölge Ortaokulunu 3-2'lik skorla geçerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Kızlar kategorisinde, Ankara İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Ortaokulu, Nevşehir Özel Kardelen Ortaokulunu 3-1 mağlup ederken, İstanbul Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu da Mersin Yusuf Bayık Ortaokulunu 3-0 yenerek finale adını yazdırdı.

Ankara İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Ortaokulu Antrenörü Sarp Baturalp, "Bundan sonraki hedefimiz ilimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek. Bu, okulum için bir ilktir. 1993'te kurulan okulum ilk defa ana sporlardan birinde Türkiye Şampiyonası'na gidiyor. O yüzden hem kurumum adına hem bu çocuklar adına çok mutluyum. İyi bir ekibiz. Umarım orada da Ankara'yı iyi şekilde temsil ederiz" dedi.

İstanbul Özel Ataşehir Bilfen Ortaokulu Antrenörü Atilla Atasoy ise, "İstanbul'da da güzel maçlar çıkardık. Zaten İstanbul 1'incisi olarak geldik. Finale çıktığımız için sevinçliyiz. İnşallah finalde de elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Eğitim Öğretim Yılı, Yerel Haberler, İstanbul, Türkiye, Kayseri, Ankara, Yozgat, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Yarıfinal Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:48
Kış Olimpiyatları’nda inanılmaz anlar Göz göre göre şike yapıldı
Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:58:24. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Yıldız Kız ve Erkekler Voleybol Yarıfinal Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.