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Yozgatlı genç yüzücüler milli takım kampına katılmak için çalışıyor - Son Dakika
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Yozgatlı genç yüzücüler milli takım kampına katılmak için çalışıyor

Yozgatlı genç yüzücüler Muhammed Enes Sarı ve Mete Erarslan, Ankara'da yapılan bireysel Milli Takım seçmelerinde başarılı olarak Alternatif Milli Takım kamp kadrosuna girmeye hak kazandı. Sarı ve Erarslan, Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek ve başarı elde etmek için Yozgat'ta antrenmanlarını sürdürüyor.

28.12.2023 - 12:32,
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SEYFİ ÇELİKKAYA

Ankara'da yapılan bireysel Milli Takım seçmelerine katılan ve gösterdiği performansla barajı geçen 16 yaşındaki Muhammed Enes Sarı ve 15 yaşındaki Mete Erarslan, Alternatif Milli Takım kamp kadrosunda yer alabilmek için Yozgat'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'da yapılan paralimpik yüzme yarışlarına Yozgat'tan 4 sporcu katıldı. Doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan bedensel engelli Muhammet Enes Sarı, S4 kategorisinde yarıştı. Sarı, 100 metre serbest stil ve 50 metre kurbağalama dallarında gösterdiği performansla Alternatif Milli Takım kamp kadrosuna seçilmek için barajı geçti. Mete Arslan ise S2 kategorisinde mücadele etti. Arslan, 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbestte Avrupa Şampiyonası katılım barajlarını geçmeyi başardı.

"HEDEFİM İSE AY YILDIZLI FORMANIN ALTINDA AVRUPA'DA BİR BAŞARI ELDE ETMEK"

Bedensel engelli Muhammet Enes Sarı, hedefinin önce milli takım kadrosunda yer almak, ardından da Avrupa şampiyonasında başarılı olmak olduğunu söyledi. Bugüne kadar katıldığı yarışlarda yurt içi birçok başarısı bulunan Sarı, şöyle konuştu:

"7 yaşında yüzme sporuma başladım. Şeker hastası olduğum için doktorlar tavsiye etti. Buraya girdim. Hocalarım azmimi gördükten sonra bir yerlere gelebileceğimi düşündü ve sporculuğa gitti bu yol. Bu yolda birçok kez sakatlıklar yaşadım. Birçok kez zorluklar yaşadım. Ama bu azmimle Türkiye birinciliklerini gördüm. Ankara'da düzenlenen milli takım seçmelerinde milli takım alternatif barajlarını geçerek milli takım kampına dahil oldum. Bu benim için çok önemli bir şeydi. Çünkü bu benim küçüklüğümden beri olan hayalimdi. Seçildim, çok mutluyum. Hedefim ise ay yıldızlı formanın altında Avrupa'da bir başarı elde etmek ve orada şampiyon olmak."

"BOLU'DA İLK YARI 12 TANE ALTIN MADALYAM VAR"

Milli takım için ilk elemelerde başarılı olan Mete Erarslan ise "2 yıldır profesyonel olarak yüzmeyle ilgileniyorum. En son katıldığım Ankara'daki milli takım seçmelerinde iki tane Avrupa barajı geçtim. Milli takıma girmeye hak kazandım. Onun dışında Bolu'da ilk yarışımda 12 tane altın madalyam var. Hepsinde bölge birincisiydim. Hedefim Milli Takım formasıyla Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Türkiye'ye güzel bir şekilde Yozgat'ı tanıtmak. Bu yönde antrenmanları sık sık yapıyoruz, arkadaşlarımla beraber. Kaçırmamaya çalışıyoruz, aksatmamaya çalışıyoruz" dedi.

"BAŞARILI OLAN İKİ SPORCUMUZ AZİM VE BAŞARILARI GERÇEKTEN ÇOK YÜKSEK"

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Fatih Özdemir, sporcularını tebrik ederek, milli mayoyu giydiklerinde daha fazla başarı elde edeceklerine inandığını bildirdi. Sporcularıyla yakından ilgilenen ve başarılı olmaları için çalışan Antrenör Özdemir, şunları söyledi:

"12-14 Aralık 2023 tarihinde Ankara ilinde yapılan bireysel Milli Takım seçme müsabakalarına dört sporcuyla katıldık. İki sporcumuzla bireysel milli takım seçme kriterlerini geçerek milli takıma girmeye hak kazandık. Bu başarılı olan iki sporcumuzun azim ve başarıları gerçekten çok yüksek, çok gayretliler, çok istekliler. İstediler, çalıştılar, çabaladılar ve bu başarıyı sağladılar. Onlarla gurur duyuyorum. Daha iyi yerlere geleceklerine eminim. Avrupa'da milletimizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphem yok. Daha çok güzel başarılarla inşallah sizleri bilgilendireceğiz."

Yozgatlı genç yüzücüler milli takım kampına katılmak için çalışıyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Yozgatlı genç yüzücüler milli takım kampına katılmak için çalışıyor - Son Dakika


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