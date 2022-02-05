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Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL - Son Dakika

Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL

05.02.2022 16:53

Samsun'da balık fiyatları eski seyrinde devam ediyor. Samsun'da balık fiyatları 10 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

Hafta sonu balık tezgahları hareketlendi. Vatandaşlar 3 balık çeşidinde tek fiyatla karşılaştı. Balık satıcıları ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Yüksek enflasyon balık tezgahlarına uğramadı! Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL

"HAMSİ 20 TL'NİN ALTINA DÜŞMEZ"

Balık satıcısı Mustafa Bütüner, "Balık fiyatları güzel şu anda. Şu an ilgi gayet iyi. Hamsi ve mezgit çok satılıyor. Şu an denizlerde hamsi bolluğu var. Bir ara duraksamıştı. Şu an bol çıkıyor ama 20 TL'nin altına düşmez" dedi.

Yüksek enflasyon balık tezgahlarına uğramadı! Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL

"VATANDAŞIN CEBİNE BALIK DAHA UYGUN GELİYOR"

Balık satıcısı Fazıl Altun, "Şu anda ne alırsan 15 TL. Hamsi geri döndü. 25 TL'den satılıyor. Barbun, mezgit, istavrit var hepsi 15 TL. Balıklar bol her şeye bakarak vatandaşın cebine balık daha uygun geliyor" diye konuştu.

Yüksek enflasyon balık tezgahlarına uğramadı! Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL
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Türk Lirası, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL - Son Dakika
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