Yüksekova\'da 110 metrelik dev bayrakla yürüyüş bayram coşkusunu sokaklara taşıdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 110 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı ile yapılan yürüyüşle kutlandı.

Bölgede tesis edilen huzur ortamının ardından düzenlenen yürüyüş, ilçe sakinlerine geçmişin unutulmaz bayram hatıralarını yeniden yaşattı. Geçmişte hazırlıkları günler öncesinden başlayan ve ilçe genelinde şölen havasında kutlanan Cumhuriyet Bayramı, ilerleyen süreçte yaşanan bazı aksaklıklar ve kısıtlı imkanlar nedeniyle uzun süredir daha sade törenlerle kutlanıyordu. Yerel kurumların öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, halkın bayram coşkusunu yeniden sokaklara taşıdı.

110 metrelik dev bayrakla yürüyüş

Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordine ettiği kutlama programı, sabah saatlerinde Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu önünde başladı. Yıllar önce aynı noktadan hareket eden bando takımının çalmaya başlamasıyla renklenen törene protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında öğrencilerin ve katılımcıların taşıdığı 110 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı, Cengiz Topel Caddesi üzerinde güzel görüntüler oluşturdu. Çevredeki iş yerleri ve evlerdekiler de Türk bayraklarıyla yürüyüşe destek verdi. Nostaljik anların yaşandığı yürüyüş güzergahı, ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinden devam etti. Bando sesleri ve marşlar eşliğinde ilerleyen kortej, esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Yürüyüş, Cengiz Topel Caddesi'nin bitiminde Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Farabi Anadolu Lisesi arasındaki alanda sona erdi.

Farabi Anadolu Lisesi önünde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Program, okul bahçesindeki Atatürk heykeline çelenklerin sunulmasıyla sona erdi.