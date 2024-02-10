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Yüksekova'da bir vatandaş dolandırılmak üzereyken polisler kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik Beldesinde bir vatandaş kendilerini arayan dolandırcıların oyunundan polis ekiplerin sayesinde son anda kurtuldu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yüksekova Büyükçiftlik Beldesi Jandarma Karakolunun bildirmiş olduğu dolandırıcılık konusu ile ilgili olarak 1 şahsın beldedeki evinde bulunan ziynet eşyalarını alarak Yüksekovalçe merkezine geldi. Şahsın dolandırıcılık konusundan mağdur olabileceği değerlendirilmiş olup mağdur şahsa dolandırıcılık olayı gerçekleşmeden ulaşılmıştır. Yapılan görüşmede; kendisini savcı-hakim olarak tanıtan şahısların, oğlunun FETÖ terör örgütü dosyasından gözaltına alındığını, verdikleri hesaba para göndermezse oğlunun tutuklanacağını beyan etmiştir. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mağdur şahsın bahse konu parayı dolandırıcıların hesabına göndermesi engellenerek, mağduriyet yaşamasının önüne geçilmiştir. Şahıs ve 573 bin TL Büyükçiftlik Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.