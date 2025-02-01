Yüksekova'da Doğalgaz Çalışmaları Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Doğalgaz Çalışmaları Hızla İlerliyor

Yüksekova\'da Doğalgaz Çalışmaları Hızla İlerliyor

Yüksekova'da doğalgaz iç tesisatları döşeniyor, vatandaşlar kısa sürede gaz kullanmaya başlayacak.

01.02.2025 16:33
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yürütülen doğalgaz çalışmaları çerçevesinde evlerde iç tesisatlar döşeniyor.

Van üzerinden Hakkari'ye getirilen doğal gaz hattının Yüksekova etabındaki çalışmaları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından tamamlandı. Yüklenici firma tarafından Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki TOKİ konutlarında işlemler tamamlanırken, Esenyurt Mahallesi TOKİ 1. Etap'ta oturan vatandaşların kısa sürede gaz kullanımına başlayacağı belirtildi.

Yüksekova-Van yolunda bulunan ana merkezde meşale yakılmasının ardından Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Aydın ailesinin evinde ise ilk gaz yakılmaya başlamıştı. Bunun ardından ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerine ihaleyi alan firma tarafından seri bir şekilde çalışmalara başlandı. Tesisatın bitmesinin ardından kısa süre içince vatandaşlar, evlerinde gazı kullanmaya başlayacak.

Binalarda doğalgaz çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Doğalgaz kolon iç tesisat ustası Ferdi Aydın, "2 aydır ilçedeki bazı evlerde doğalgaz kullanılıyor. Bizde şirket olarak kolon tesisat çalışmasını sürdürüyoruz. İnşallah vatandaşlar kısa sürede bu kömür dumanından kurtulacak. Artık tüm Yüksekova doğalgaza kavuşacak" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Doğalgaz Çalışmaları Hızla İlerliyor - Son Dakika

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