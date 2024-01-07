Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti\'nin seçim şarkısı

Yüksekova'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Bölge soğuk hava ve sis etkisinin altına girmesiyle hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugünkü uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.