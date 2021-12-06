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Yüksekova'daki Efkar Dağı'na yürüyüş - Son Dakika

Yüksekova'daki Efkar Dağı'na yürüyüş

06.12.2021 16:50

Yüksekova'daki Efkar Dağı'na yürüyüşHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Şemdinli ilçesinde bulunan Efkar Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yüksekova'daki Efkar Dağı'na yürüyüş

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Şemdinli ilçesinde bulunan Efkar Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. İlçede faaliyetler yürüten dernek, 32 kişilik grupla Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelerek Şemdinli bölgesine hareket etti. İlçede bulunan seyir tepesini gezen dernek üyeleri, daha sonra 2 bin rakımlı Efkar Dağı'na yürüyüş yaptı.

Şemdinli'ye kuş bakışıyla baktıklarını ifade eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, 32 kişilik doğasever ekibiyle birlikte bölgeyi tanıttıklarını söyledi. Aykut, "Şemdinli'nin gözde mekanı olan seyir tepesini gezdikten sonra 2 bin rakımlı Efkar Dağı'nın zirvesi için yürüyüş yaptık. Etkinliğimize Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da eşlik etti. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yürüyüşte büyük keyif aldıklarını ifade eden Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin de, "Bizde dağcılara katıldık. Şemdinli'nin en yüksek dağı olan Efkar Dağı'na çıktık" ifadelerini kullandı.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ise dağcılarla beraber yürüyüş yaptıklarını söyleyerek, "Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yüksekova'daki Efkar Dağı'na yürüyüş
Yüksekova'daki Efkar Dağı'na yürüyüş
Yüksekova'daki Efkar Dağı'na yürüyüş
Yüksekova'daki Efkar Dağı'na yürüyüş

Esnaf ve Sanatkarlar, Toros Dağları, Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'daki Efkar Dağı'na yürüyüş - Son Dakika


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