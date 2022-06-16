Yüksekovalı dağcılar dağlara atılan çöpleri temizledi - Son Dakika
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Yüksekovalı dağcılar dağlara atılan çöpleri temizledi

16.06.2022 10:54

Yüksekovalı dağcılar dağlara atılan çöpleri temizledi Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği'nin üyeleri, Çukurca ilçesi karayolunda bulunan Ori şelalesinin yer aldığı bölgeye vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılan çöpleri temizleyerek, dikkat çektiler.

Yüksekovalı dağcılar dağlara atılan çöpleri temizledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği'nin üyeleri, Çukurca ilçesi karayolunda bulunan Ori şelalesinin yer aldığı bölgeye vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılan çöpleri temizleyerek, dikkat çektiler.

Her hafta Hakkari ve ilçelerini karış karış gezen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin bu haftaki rotası Çukurca ilçesi oldu. Hakkari-Çukurca ilçesinin karayolunda bulunan Ori şelalesinin gezen dağcılar, daha sonra oraya giden piknik yapan vatandaşların bıraktıkları çöpleri tek tek temizlediler. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin üyeleri, bu güzel alanları kirletmeye kimsenin hakkı yok diyerek temizliğe dikkat çektiler. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut," Biz bugün İstabul'dan gelen doğa fotoğrafçılarını bölgede gezdirdik. Gezdiğimiz bölge maalesef burada piknik yapan vatandaşlar tarafından çöpler içinde bırakılmıştı. Bide dernek olarak 2 saat boyunca mıntıka temizliğini yaparak temizliğe dikkat çektik. İnşallah bir daha kimse buraları kirletmez. Doğamıza sahip çıkmak için YEKDASDER ailesi olarak daima korumak için her çalışmayı yürüteceğiz" dedi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin üyelerinden Ahmet Güdal, "Herkes gelip buralardan eğlenebilir ama doğayı bu pis halde bırakmaya kimsenin hakkı yok. Bu böyle muhteşem bir doğaya gelip çöpleri bırakmak akla, mantığa sığacak bir durumu yok. Biz geldiğimizde bu halde gördüğümüzde baya üzüldük. Hemen tüm YEKDASDER ailesi olarak elimize poşet alıp temizliğe başladık. Artık bu güzel alanları pis bırakmayalım doğayı korumak en büyük sorumluluğumuzdur bunu söyleyelim. Bizde temizlediğimiz çöpleri merkeze kadar götürüp çöplüğe bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Yüksekovalı dağcılar dağlara atılan çöpleri temizledi
Yüksekovalı dağcılar dağlara atılan çöpleri temizledi
Yüksekovalı dağcılar dağlara atılan çöpleri temizledi
Yüksekovalı dağcılar dağlara atılan çöpleri temizledi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Çukurca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekovalı dağcılar dağlara atılan çöpleri temizledi - Son Dakika

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