Yunusemre Belediye Başkanı Romanlar Derneği İftar Yemeğine Katıldı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Romanlar Derneği tarafından Halil Yurtseven İlköğretim Okulu'nda düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Yemeğe ayrıca Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, belediye başkan yardımcıları, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Ayn-ı Ali Mahallesi Muhtarı Enis Sağman, Manisa Romanlar Derneği Başkanı Rıfat Yukal ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeğinde konuşma gerçekleştiren Mahalle Muhtarı Enis Sağman katılımcılara teşekkür etti. Dernek Başkanı Yukal ise Roman vatandaşların birlik beraberliğinin her zaman yüksek olduğunu söyledi. İftar yemeğinde bir konuşma gerçekleştiren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Roman vatandaşlara her zaman hayranlık duyduğunu belirtti. Yeni belediye döneminde muhtarların belediyenin emrinde değil, belediyenin muhtarların emrinde olacağını vurgulayan Balaban, "Her zaman hayranlıkla izlediğim roman kardeşlerimiz, aranızda olmaktan onur duyuyorum. Bizim dünyamızda tek kriter var o da insan olmak. Romanlar da dünyanın en güzel, en renkli, en samimi insanlarıdır. Belediye kapıları sizlere ardına kadar açık olacak. Şimdiden bayramınızı da kutluyorum. Muhtarıma böyle güzel insanları buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Muhtar benim emrimde olmayacak ben onun emrinde olacağım. Enis Bey halkın temsilcisi. Biz de halkın emrindeyiz. Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız" dedi. - MANİSA