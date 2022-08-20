Ümit Özdağ, Trabzon'da: "Kriz, Krizi Besliyor"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da; " İstanbul'da yabancı sığınmacı ve kaçak nüfusun kontrol dışı artması neticesinde yükselen konut ve kira fiyatlarından ötürü İstanbul'dan Karadeniz illerine tersine bir göç başlamış durumda. Ancak kentlerine İstanbul'dan geri dönenler de Karadeniz'de kiraların yükselmesine neden oluyorlar. Üstelik geri dönenler de burada açılmış yeni fabrikalar, yeni atölyeler, yeni iş yerleri bulamadıkları için hem daha fazla işsiz Karadeniz sahil kentlerinde birikiyor hem de hayat daha pahalı hale geliyor. Özetle kriz krizi besliyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da; basın toplantısı düzenledi. Özdağ, şunları söyledi:

Cumhuriyet tarihinin yaşanan en ağır ekonomik krizinin derin izlerini görüyoruz. Bölge insanı bu ekonomik krizin altında, adeta ezilmiş durumda. İşsizlik, hayat pahalılığı yükselen döviz fiyatıyla sefaletin yaygınlaşması; bir arada yaşanıyor.

Özellikle İstanbul'da yabancı sığınmacı ve kaçak nüfusun kontrol dışı artması neticesinde yükselen konut ve kira fiyatlarından ötürü İstanbul'dan Karadeniz illerine tersine bir göç başlamış durumda. Ancak kentlerine İstanbul'dan geri dönenler de Karadeniz'de kiraların yükselmesine neden oluyorlar. Üstelik geri dönenler de burada açılmış yeni fabrikalar, yeni atölyeler, yeni iş yerleri bulamadıkları için hem daha fazla işsiz Karadeniz sahil kentlerinde birikiyor hem de hayat daha pahalı hale geliyor. Özetle kriz krizi besliyor.

"AK PARTİ SIĞINMACI POLİTİKASIYLA ÜLKEYE GÖÇ ADI ALTINDA İŞGAL EDİLMESİNİN YOLUNU AÇMIŞTIR"

İstanbul'daki sığınmacı ve kaçak istilasından kaçanlar Karadeniz'de şehirlere döndükleri zaman kentlerinde de ekonomik sıkıntılarının yanında sığınmacı ve kaçak istilasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Samsun, Ordu, Giresun halkı esnafı sığınmacılardan bıkmış durumda, kendilerini kendi ülkelerinde kendi şehirlerinde adeta mülteci gibi hissediyorlar üzgünler, kızgınlar ve kırgınlar.

Zafer Partisi'nin sığınmacı ve kaçak politikası bütün Türkiye'de olduğu gibi Karadeniz'de de coşkuyla karşılanıyor. Karadeniz umudunu zafer partisine bağlamış. Türkiye'nin en önemli sorunu sığınmacılar ve kaçaklar sorunudur. AK Parti izlediği Türk milletine düşman sığınmacı politikasıyla ülkeye Göç adı altında işgal edilmesinin yolunu açmıştır. AKP Türkiye'yi işgal ettirirken, Türk milletine karşı da korkunç bir yanlış bilgilendirme bir dezenformasyon izlenmektedir.

"HERRHALDE SOYLU DENKLEMİ OLARAK GEÇECEK BİR TEOREM"

Resmi olarak Türkiye'de 3,6, 3,7 milyon Suriyeli olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Suriyeli kadınlarda doğum oranı da 5.3 olarak ifade edilmektedir. Doğum oranı 5.3 olan bir halk 6 seneden beri nasıl olur da adeta sabit kalır 3,6, 3,7 arasında gider gelir. Bu matematik bilimine her halde soylu denklemi olarak geçecek bir teorem ortaya çıkarmamızı gerekiyor. BM geri dönen sayısının 100 bin olarak veriyor. Altılı masada oturan politikacılar, Süleyman Soylu'nun rakamını gerçek kabul edip 200 bini temel aldığınızı açıkladınız. Kemal Kılıçdaroğlu, ülke seçime giderken 300 bin kişiye vatandaşlık verilmedi YSK belgelerinden daha iyileri bende var diye kamuoyunu yanlış bilgilendirdiniz. Sadece İstanbul'da günde ortalama 70 Suriyeli aileye vatandaşlık veriliyor. Bunu 8'le çarpın. Anne baba 6 çocuk.

"SÜLEYMAN SOYLU'YA SESLENDİ"

Süleyman Soylu tarafından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden fonlanan sözde psikolojik harp elemanı troller tarafından bana henüz 10 yaşında olan oğlum üzerinden, hiç olmayan sekreterim üzerinden ve baldızım üzerinden ahlaksız iftiralarla saldırıyorlar. Süleyman Soylu seni bir kez uyardım ben AKP'deki ve sarı muhalefetteki korkutacağın politikacılardan değilim. Özel istihbarat ekiplerin benimle ilgili ancak benim istediğim kadarını biliyorlar, benim istemediğim hiçbir şeyi bilemezler."