Zeybek Oyunu Oynayarak Dünya Turuna Çıkan Genç

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Kütahya'nın Simav İlçesine bağlı Gökçeler Köyünde yaşayan Ahmet Ertem, sokaklarda oynadığı zeybek oyunundan kazandığı para ile dünyayı dolaşıyor.

Gittiği ülkelerde sokaklarda yöreye ait zeybek oyunu oynayan Ertem, kazandığı para ile 2023 yılı yaz ayından bu yana 13 ülke gezdi. Kimi zaman tanıştığı insanların evinde, genellikle çadırda kalan Simavlı Genç Ahmet Ertem şu anda Asya Ülkesi Sri Lanka'da seyahatine devam ediyor. Simavlı gencin sonraki durağı Maldivler olacak.

Dünya turu öncesinde 16 yaşında Antalya'ya çalışmaya gidip yaşı küçük olduğu için herhangi bir işe giremeyen Ertem, arkadaşları ile birlikte sokaklarda zeybek oynayarak Türkiye'de 45 şehri gezdikten sonra ardından da Balkanlar turu gerçekleştirdi.

Ertem, kabin memuru olan köylüsünden esinlenerek İngilizce öğrenmek adına başladığı üniversitede Kabin Memurluğu ve Sivil Havacılık programında yarım dönem okuduktan sonra Tayland'a kredi kartı ile aldığı tek yön biletin ardından dünya turuna başladı.

Sadece sırt çantasına sığdırdığı çadırı ile birlikte yola çıkan Ahmet Ertem yine sokaklarda Zeybek oynamaya, bulduğu işlerde günlük haftalık olarak çalışmaya, buralardan kazandığı para ile yoluna devam ediyor.

Dünya turuna başladığımdan beri herkes nasıl para kazanıyorsun, hangi parayla geziyorsun tarzında birçok soru soruyor şeklinde konuşan Ertem, "Ben 16-17-18 yaşlarında 3 yıl Türkiye turu yaptım. Otostopla gezdim çadırda yattım ve sadece yemeğe para harcadım. Bu parayı da sokak sanatçılığı yaparak kazandım. Zeybek oynadığım için birçok kişi tebrik etti ama tabi ki kötü bakanlarda oldu. Ama ben hiçbir zaman yaptığım bu işten utanmadım aksine gurur duydum. Türkiye turumun ardından Dünya turuna başladım. Başta sokak sanatçılığı ve bileklik satarak geziyordum. Şimdide gittiğim ülkelerde çalışarak geziyorum" dedi.

Türk gençlerinin gelecek kaygısı çekmek istemediğini dile getiren Ertem, "Gençler olarak gençliğimizin tadını çıkarmak istiyoruz. Bir hayal kurdum, şu anda bu hayali yaşıyorum. 20 yaşındayım. Hayalim olan dünya turuna başladım. Şu ana kadar, Japonya, Güney Kore, Tayland, Malezya, Umman, Sri Lanka, Gürcistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek'i gezdim. Önümde Hindistan, Nepal, tekrar Japonya var" diye konuştu.

Şimdiye kadar çok fazla zorlukla karşılaşmadığını sadece sınır geçişlerinde küçük problemler yaşadığını vurgulayan Ertem, "Yollarda kazandığım parayı yol, vize, yemek parası olarak kullanmaya çalışıyorum. Kara sınırı olan ülkelerden geçiş yaparken ve gittiğim ülkelerdeki şehir içi ulaşımlarımı otostop ile yapıyorum. Her yerde otostop olmuyor bu zamanlarda da otobüs, tren ve uçak kullanıyorum.

Genel olarak gittiğim ülkelerin yerel yemeklerini yiyorum bu yüzden yemek ihtiyacımı ucuza karşılıyorum. Gitmeden önce Couchsurfing den yerel insanlarla konuşup yer ayarlıyorum. Genel olarak hostellerde kalmayı tercih ediyorum. Asya'da 3-5$ a hostel bulunabilir. Bu geziye çıkma kararım hayatımda verdiğim en iyi karar diye düşünüyorum. Cesaret gerektiren bu işe bu yaşımda başladığım için pişmanlık duymadım" dedi.

Son olarak Ertem, sosyal medya hesaplarından daha çok insan ulaşmayı hedeflediğini ve bu sayede dünya turunda biraz daha rahat olacağını vurguladı. - KÜTAHYA