Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan\'da Kurs Merkezi Açtı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Kozan'da yapımı tamamlanan kurs merkezini hizmete açtı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ilçesinde gün boyu çeşitli ziyaretlerde bulundu. Halk ve esnafla bir araya gelen Başkan Karalar, Sırelif Güdüz Bakımevi, Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Karalar, Kuruköprü, Karataş, Ceyhan Kurs Merkezleri'nin ardından Kozan Kurs Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Başkan Zeydan Karalar'ın yanı sıra, siyasiler, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve Kozanlılar katıldı.

ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYIT ÜCRETLERİ DE KARŞILANACAK

Kozan Kurs Merkezi öğrencileri adına söz alan Zeynep İkra Tok, eğitimde sosyal belediyecilik anlayışını gözeten Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Açılışta bir de müjde veren Başkan Zeydan Karalar, Kozan Kurs Merkezi'nde YKS'ye girmek üzere ders alan öğrencilerin sınav kayıt ücretlerini ödeyeceklerini duyurdu.

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ, YURTLAR, KÜTÜPHANELER

Yine Kozan'a kazandırılan ilk ve tek gündüz bakımevinin kendileri döneminde açıldığına vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, Kozan'a bir gündüz bakımevi daha yapacaklarını açıkladı.

Yurt bulamadıkları ve kira giderini de karşılayamadıkları için okullarını bırakıp giden öğrencileri hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, Adana Kent Meydanı başta olmak üzere, Pozantı ve Aladağ'da yurt imkanı sağladıklarını kaydetti.

İnce Memed, Saimbeyli, Kozan, Kuruköprü, Dumlupınar, Hadırlı, Karataş ve Güneşli- Yamaçlı'da açtıkları Halk Kütüphaneleri'nden söz eden Başkan Zeydan Karalar, "Ailelerin artık bilgisayar alırken zorlandığını biliyoruz. Açtığımız kütüphanelerde bilgisayarlarımız var. Her kütüphanemizde evlatlarımız daha rahat çalışıyor, internete ve bilgisayara erişebiliyor" dedi.

HEP BİRLİKTE MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİK

Pandemiye, depreme ve geçmişten gelen borç yüküne rağmen Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 3 devasa alt geçidi, 5 yeni bulvarı, 3 milyon tona yakın asfalt dökümünü, çok sayıda başka önemli hizmeti borçsuz şekilde gerçekleştirdiğini; satın aldıkları 321 iş makinesi ile kira giderlerinin azaltıldığını, filoya 111 otobüs eklendiğini ayrıca iş insanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda kentin vergi gelirinin artırıldığını ve belediyenin bu şekilde yılda 1 milyar lira ek gelir sağladığını aktardı.

Başkan Zeydan Karalar, "Yaptığımız hizmetler efsane oldu. Bütün Adana yaptığımız alt geçitleri konuşuyor. Aldığımız iş makinelerini ve belediyeyi nerelerden nereye getirdiğimizi konuşuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi 5 yılda mali bir mucize gerçekleştirdi" diye konuştu.

İKİNCİ DÖNEMDE ÇOK ÖNEMLİ PROJELER VAR

Adana'da bir otogar sorunu olduğunu ve şu ana kadar yapılamamasının nedenlerini de anlatan Başkan Zeydan Karalar, gelecek dönemde Adana'ya yakışan bir otogarın kente kazandırılacağını belirtti.

İzin alınabilmesi halinde önümüzdeki dönem 150 megawatt'lık Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile belediyenin giderlerini azaltmaya, gelirini arttırmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Kozan'da eksik köy yolu neredeyse kalmadı. İlçenin en güzel parkı olan Şehit Asteğmen Kubilay Parkı'nı yaptık, çok sayıda bulvarı yeniledik, var olan gündüz bakımevine bir bakımevi daha ekleyeceğiz, yeni mezarlık yakında açılacak, ilçeye yakışır bir kültür merkezini de inşa edeceğiz. Yedigöze'den Su Getirme Projesi'ni ikinci dönemde bitirip, sağlıklı suyu ilçeye getireceğiz, bir de arıtma tesisi yapacağız. Kozan'a hizmetlerimiz ikinci 5 yılda katlanarak artacak. Kozan'da sağlıksız su isale hattı kalmayacak. Yedigöze'den gelen sağlıklı ve kaliteli suyu, kaliteli boru hatlarından içeceksiniz."

50 OKULA SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ

Başkan Zeydan Karalan, Kozan'da 50 okula spor malzemesi yardımı yapıldığını da açıkladı.

Kozan Kurs Merkezi, öğrenci ve öğretmenlerin Başkan Zeydan Karalar'a eşlik etmesiyle açıldı.

Kendi branşının dışında ders vermeyen öğretmenler eşliğinde eğitim veren Büyükşehir Kurs Merkezleri, atanamayan öğretmenlerin de istihdamına destek sağladı.