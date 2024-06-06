Zeytinburnu Belediyesi 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ni Düzenledi - Son Dakika
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Zeytinburnu Belediyesi 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ni Düzenledi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, mesir macunu dağıtımı ile başladı. Festivalde konserler, yemek yarışması ve diğer etkinlikler düzenlenecek.

06.06.2024 09:10
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen "Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali" mesir macunu dağıtımı ile başladı.

25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Festivale Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. 5 gün sürecek festivalin ilk günü Başkan Ömer Arısoy mesir macunu dağıttı. Vatandaşlar mesir macunlarından alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşların şemsiye açarak mesir macunu yakalamaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu. Festival Yücel Arzen konseriyle devam etti.

Festivalde konuşan Başkan Arısoy, "Çeyrek asır önce bulunduğumuz tarihi mekanın sorumluluğunu yüklendiğimizde ebedi istirahatgahı İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Merkez Efendi'yi hak ettiği şekilde anmak istedik. Festivalimizin itici gücüyle 2003 yılında Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesini kurmak üzere harekete geçtik. 2005 yılında hizmete açtığımız Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, tıbbi bitkilerin tanıtılması ve kullanılması konusunda Türkiye'de öncü bir proje oldu. Gruplar ve okullar için düzenlenen rehberli geziler, Sağlık Çevre Okulu adı altında yürütülen eğitim faaliyetleri, staj ve gönüllü bahçıvanlık imkanları ile Tıbbi Bitkiler Bahçesi bir 'hayat boyu öğrenme' merkezi. Burada aldığı kurslarla iş kuran vatandaşlarımız var. Festivalimizin en sevilen faaliyetlerinden yöresel yemek yarışması, geleneksel mutfağımızın önemine vurgu yapıyor. Özellikle gençlerimizin dünyayı saran fastfood rüzgarına karşı bu mirasa sarılması konusunda yarışmamızın teşvik edici olduğunu düşünüyoruz. Zeytinburnu kültür gezileri, çocuk programları ve diğer faaliyetlerle festivalimiz hemşehrilerimizde yine hoş hatıralar bırakacak. Bu vesileyle yeniden hatırlatmak isterim ki, bütün faaliyetlerimiz ancak sizin varlığınızla anlam kazanıyor" dedi.

Festivalde konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ise, "Daha önceki süreçlerde görev yaptığımız yerlerde Merkezefendi burada yatıyor ama 25 yılı bulan bir süreçle Merkez Efendi'nin geleneksel tebabetteki maharet ve hünerinin Zeytinburnu'nda yad edildiğini, hatırlanıldığını ve hatırlatıldığını bilmiyorduk. Buraya geldiğimizde öğrendik ve 25 yıllık bu geleneği başlatan bundan önceki süreçte 25 yıldır festivalin bu günlere gelmesini sağlayan, emeği olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün sizleri bizlerle buluşturan belediye başkanımız ve bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Festivale katılan Emre İnanç, "Etkinlikten çok memnunum. Tıp Bayramı olarak çok güzel bir etkinlik. Benim için de güzel oldu. Tesadüfen denk geldim. Ben de Merkez Edendi Hazretlerini ziyaret edeyim dedim. Etrafı gezdim. Mükemmel bir etkinlik oldu. Belediye başkanımızın teşrifi de çok güzel oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu Belediyesi 25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'ni Düzenledi - Son Dakika

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