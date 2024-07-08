Zeytinburnu İzci Evi, 14 Bin Çocuğa İzcilik Eğitimi Verdi

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Zeytinburnu'nda ikamet eden çocuk ve gençlere izcilik eğitimi vermek amacıyla iki yıl önce faaliyete geçen ve Türkiye'nin ilk uygulamalı izcilik eğitimini sunan Zeytinburnu İzci Evi bugüne kadar 14 bin çocuğa ulaştı.

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ve Zeytinburnu İzci Kulübü'nün destekleriyle bundan tam iki yıl önce açılan ve Türkiye'nin ilk uygulamalı izcilik eğitimlerini vermeye başlayan Zeytinburnu İzci Evi, bugüne kadar 14 bin çocuğa ulaşmayı başardı.

İzcilik eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor

Zeytinburnu Maltepe'de faaliyet gösteren Zeytinburnu İzci Evi'nde, 9-14 yaş arası çocuklar için uygulamalı olarak izcilik eğitimleri veriliyor. Türkiye'de başka bir örneği olmayan tesisten çocuk ve gençler ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Zeytinburnu İzci Evi'ne üye olan gençler aynı zamanda Zeytinburnu İzci Kulübü'nün lisanslı birer sporcusu oluyor. Zeytinburnu İzci Evi'nde izciler; Kampçılık, okçuluk, tırmanma, temel ve ileri seviye izcilik, ilk yardım, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sonrası doğru davranış şekilleri, itfaiye, tahliye, telsiz ile haberleşme, çadır kurma, barınak yapımı, beslenme, ateş yakma, düğümler, bağlar, yürüyüş teknikleri, fonetik alfabe, mors alfabesi, macera parkuru, pentatlon parkuru, zipline ve archery (ok savaşı) eğitimlerini alıyorlar. Öğrenciler için gerekli kamp alanlarına da sahip olan Zeytinburnu İzci Evi, izci adaylarını bu alanda kamp yapabilme imkanı sunarken, aynı zamanda İzcilik Federasyonu'nun düzenlediği yurtiçi ve yurtdışı kamp faaliyetlerine de katılmak için gereken aşamaları da tamamlama ortamını da sağlıyor.

Keşfetmenin heyecanını, zor şartlarda hayatta kalmayı ve ekip ruhu edinmeyi öğreniyorlar

Genç izci adayları Zeytinburnu İzci Evi eğitimlerine katılarak küçük yaşta doğada yaşamayı, mücadeleyi ve paylaşmayı öğrenirlerken; grup çalışması, ekip ruhu, keşfetmenin heyecanını doyasıya yaşıyorlar. Ayrıca Zeytinburnu İzci Evi'nin düzenlediği 'Okullar izci evinde' programı sayesinde Zeytinburnu'ndaki ortaokulların tüm 7. Sınıf öğrencileri izci evini ziyaret ederek erken yaşta izcilik ile tanışma fırsatı buluyorlar. Yine Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde hizmet veren ZEYBİM, Bilgi Evleri, Yaz/ Kış Okulları ve AKDEM gibi kurumlar ile işbirliği yapan Zeytinburnu İzci Evi, ilçede daha fazla çocuğa ulaşarak izcilik eğitimlerinden haberdar olmasını sağlıyor.

İzci Evi'nde temel eğitimleri alan genç ve çocuklar izciliğe adapte olup devam etmek isterler ise devamlı olarak tesisi kullanabiliyorlarken, İzci Evi'nde ünite faaliyetlerine de katılım sağlıyorlar. İzci olduktan sonra ise Bolu Kış Kampı, Çanakkale Milli Bilinç Kampı ve Düzce Yaylası İleri Seviye İzci Kampı'nda tecrübe edinip Türkiye'yi temsilen; Gürcistan Dostluk Kampı, Azerbaycan Kampı ve Balkanlar Kampı'na gidiyorlar.

Eğlenceli ve öğretici parkurlarıyla dikkat çekiyor

İzcilik adına İstanbul'daki en kapsamlı tesisi sunan ve Türkiye'deki tek uygulamalı eğitimi veren Zeytinburnu İzci Evi; 1 malzeme odası, 1 sanat odası, 3 derslik, 1 atölye, denge parkuru, bay ve bayan mescit, bay-bayan WC, voleybol, basketbol, badminton, archery tag sahası, okçuluk alanı, tırmanma duvarı, mini şelale, bostan tarım alanı, çadır alanı, kamp ateşi alanı, pentatlon, 2 kamelya derslik, 4 ünite toplantı odası, kütüphane, ders çalışma alanı, araştırma ve bilgisayar odası, lokal, idari işler ve kayıt odalarından oluşuyor. - İSTANBUL