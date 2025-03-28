Zeytinburnu'nda Konyalı Hacı Veyiszade Camii İlk Namaz İçin Açıldı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Konyalı Hacı Veyiszade Camii İlk Namaz İçin Açıldı

Zeytinburnu\'nda Konyalı Hacı Veyiszade Camii İlk Namaz İçin Açıldı

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde inşası tamamlanan Konyalı Hacı Veyiszade Camii, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımıyla ilk namaz için açıldı. Mahalledeki hızlı dönüşüm ve ihtiyaçlara dikkat çekildi.

28.03.2025 14:54  Güncelleme: 14:57
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Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde inşası tamamlanan Konyalı Hacı Veyiszade Camii'nde İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımıyla ilk namaz kılındı.

Zeytinburnu'nun yeni konut projeleriyle yeniden yapılanan Maltepe Mahallesi'nde nüfusun artmasıyla birlikte kamusal alan ihtiyacı da artmaya devam ediyor. Özellikle mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda Maltepe Mahallesi'ne yeni kazandırılan Konyalı Hacı Veyiszade Camii de bu kamusal alanlardan bir tanesi oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un katılımıyla gerçekleşen Kuran-ı Kerim tilavetli açılış töreniyle Konyalı Hacı Veyiszade Camii'nde cemaatle birlikte ilk namaz da kılındı.

"Camiiler sadece bu dünyaya değil, ahiret için de bir yatırımdır"

Camiyi gezen ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan camii inşaatı hakkında bilgiler alan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul ve Zeytinburnu'muza binlerce konut, hastane, birçok kamusal alan yaptık ama en çok zevk aldığımız veya huzur bulduğumuz yerler bu kutsal mekanlar, camilerimiz oluyor. Çünkü bu hizmetler bu fani dünyada değil, öbür dünyada inşallah işimize yarayacak. Konyalı Hacı Veyiszade Camii inşaatında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Maltepe Mahallesi'ndeki hızlı dönüşüm devam ediyor"

Camii'nin açılışına ev sahipliği yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise "Güzel bir vesileyle bir aradayız. Zeytinburnu'nun eskileri bilirler. Maltepe Mahallemiz son zamanlarda dönüşen, gelişen bir lokasyonumuz. Türkiye'nin ilk sanayi mahallesiyken şimdi iyi bir konut bölgesi olma yolunda hızla dönüşen bir mahallemiz. Buranın kamusal ihtiyaçları var, bu ihtiyaçları çözmek için çalışıyoruz. Bugün burada ibadete açtığımız Hacı Veyiszade Camii de bu kamusal ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Camimizin arsasını imar düzenlemesi ile kamuya kazandırdık. Projesini de belediye olarak biz üstlendik. Hayırseverimiz da inşaatını yaptı, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda Konyalı Hacı Veyiszade Camii İlk Namaz İçin Açıldı - Son Dakika

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