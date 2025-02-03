Zeytinburnu Öykü Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu - Son Dakika
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Zeytinburnu Öykü Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

Zeytinburnu Öykü Yarışması\'nın Kazananları Belli Oldu

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen 10. Öykü Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Dereceye girenlere ödülleri Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından takdim edildi.

03.02.2025 14:50  Güncelleme: 14:52
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Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Öykü Yarışması'nın kazananları belli oldu. Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenen törende, dereceye giren öykü sahiplerine ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy verdi.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen bu yıl 10'uncusu düzenlenen Öykü Yarışması'nda dereceye giren katılımcılara Zeytinburnu Kültür Sanat'ta düzenlenen bir törenle ödülleri verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine, Zeytinburnu Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da katıldı.

Dereceye giren katılımcılara başarı belgesi ve ödüllerini takdim eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediyesi olarak hayatı daha yaşanılabilir kılmak, hayatı anlamlandırmak için birçok faaliyet yürüttüklerini, sporla ilgili yapılan faaliyetlerin buna iyi bir örnek olduğunu ancak kendilerini en çok heyecanlandıran hususun burada, Kültür ve Sanat Merkezi'nde; kültüre, kitaba, öyküye dair yapılan işlerin olduğunun altını çizdi.

"Kitaptan, okumaktan kopmayan gençleri iyi bir yaşam bekliyor"

Kitap okuma yarışmasıyla başlayan bir sürecin 10 yıldır geleneksel olarak düzenlenen büyük bir Öykü Yarışması'na dönmüş olmasından Zeytinburnu Belediyesi olarak gurur duyduklarını söyleyen Başkan Arısoy, "Ömrümün bütün dönemlerinde kitapla, okumayla irtibatını koparmamış bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak kültürün, kitabın, edebiyatın hayatı daha anlamlı mutlu kıldığını yaşayarak bilenlerden biriyim. Burada, Zeytinburnu'nda, kendi ölçeğimizde bir mahfil küçük bir dünya oluşturabildiysek, bundan büyük bir memnuniyet duyacağız. Çünkü ömrünün özellikle çocukluk, gençlik dönemlerinde kitapla, yazmayla irtibat kuran birisinin daha güzel bir hayat yaşayacağına inanıyoruz. Bizim okuyup öğrendiklerimiz bunun ispatı, delilidir" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Öykü Yarışması'na olan ilginin yoğun olduğunu kaydeden Başkan Arısoy, "Tıpkı Okuma Yarışması gibi Öykü Yarışmamız da büyük bir mesafe kazandı. Yarışmamıza bu yıl 4. Sınıfları da dahil ettik. Bir şeyler yazmaya çalışan bir çocuğumuz, gencimiz bundan sonra kitabı başka türlü okuyacak demektir. Başka türlü bir okumaya dönecek demektir ve bu onun hayatını olumlu yönde etkileyecektir. Ben emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kıymetli jüri üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Alanında çok iyi isimler bize bu konuda rehberlik ediyorlar, emek veriyorlar" diye konuştu.

Bilgi evleri öykü yarışması hakkında

Zeytinburnu Belediyesi, Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'ne üye olan öğrencileri ve yetişkinleri okuma-yazmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla bu yıl Öykü Yarışması'nın 10'uncusunu düzenlendi. Teslim edilen eserler, iki aşamada değerlendirmeye tabi tutuldu. Birinci aşamada eserler, ön seçici kurul tarafından elemeye alınırken ikinci aşama olarak ön elemeden geçen eserler, 7 kişilik seçici kurul tarafından tekrar değerlendirildi. Seçici kurul tarafından yapılan bu değerlendirme esas alınarak her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin sahipleri ve teşvike değer görülenler belirlendi. Yarışmanın 1'incisine 40 bin TL, 2'ncisine 30 bin TL, 3'üncüsüne 20 bin TL verilirken, ilk üçe girenler ailelerinden iki kişiyle birlikte 5 gece 6 gün sürecek olan Çanakkale Doğa ve Tarih kampıyla ödüllendirildi. İlk üç dereceye giren eserlerin dışında her kategoriden beşer eser sahibine teşvik olarak 7 bin 500 TL ödül verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu Öykü Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu - Son Dakika

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