Zihinsel engelli genç, polislik hayalini gerçekleştirdi

Yerel

Almanya'da ailesiyle birlikte yaşayan ve polis olmak isteyen zihinsel engeli Kadir Can Acar'ın polislik hayali memleketi Aksaray'da gerçek oldu.

24 yaşındaki Kadir Can Acar, Almanya'nın Frankenthal şehrinde dünyaya geldi. Tatil için Türkiye'ye gelen Kadir Can, memleketi Aksaray'daki yakınlarını ziyaret etti. Almanya'da televizyonlarda hep polisiye dizi ve filmler izleyen ve hep polis olmak isteyen Kadir Can'ın hayali gerçek oldu. Ailesiyle Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Kadir Can'a emniyet ekipleri da kayıtsız kalmadı. Kadir Can'a uygun bir kıyafet giydiren ilçe emniyeti personeli, daha sonra emniyet içerisini gezdirerek polislik mesleği hakkında bilgiler verdirdikten sonra trafik polis aracıyla devriyeye çıktı.

Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Mehmet Dalmış, Kadir Can'ın polislik hayalinin bir günlük de olsa gerçekleştiğini söyledi. Kıyafetleri temin edildikten sonra emniyeti gezdirdiklerini belirten Dalmış, "Kadir Can özel bir kardeşimizdir. Ailesi, Kadir Can'ın polis olmak istediğini emniyetimize gelerek bildirdi. Biz de uygun polis kıyafeti temin ettik. Emniyet içerisinde farklı branştaki arkadaşlarımız ile Kadir Can'la yakından ilgilendik, emniyeti gezdirdik ve trafik aracımızla devriye görevini yaptık. Kadir Can'ın bir günlük de olsa gönlünü hoş etmek için elimizden geleni yaptık. Türkiye'ye geldiği zaman Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde her zaman misafir eder, görevlerimizi beraber yerine getiririz. Kadir Can bizi ziyaret ederken Almanya'dan çikolatasını da getirmiş, bizleri de mutlu etti" dedi. - AKSARAY