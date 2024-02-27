Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Filipinler Cumhuriyeti'nden Mariano Marcos (MMSU), Caraga (CSU), Iloilo (ISATU) ve Mindanao (MSU) Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
ZBEÜ, Filipinler Cumhuriyeti'nden dört üniversite ile öğrenci ve akademik personel değişimi, lisans ve lisansüstü öğrenim imkanı, ortak akademik çalışmalar düzenlenmesi ve karşılıklı akademik yayın paylaşımları gibi çeşitli konuları içeren iş birliği protokolleri imzaladı. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Mariano Marcos Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shirley C. Agrupis, Caraga Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rolyn C. Daguil, Ilioli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gabriel M. Salistre Jr. ve Mindanao Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elnor C. Roa ile imzaladığı protokoller gereğince, taraflar arasında yürütülecek çalışmalar kapsamında ortak proje, araştırma ve eğitim imkanlarından karşılıklı şekilde yararlanması ve söz konusu iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Rektör Özölçer, protokollerin taraf üniversitelerin öğrenci ve akademik personelleri açısından büyük faydalar sağlayacağına inandığını, bu vesileyle imzaların taraflar için hayırlı olmasını temenni ettiğini belirtti. - ZONGULDAK
Son Dakika › Yerel › Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Filipinler Cumhuriyeti Üniversiteleri Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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