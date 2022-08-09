Vatandaşların da duyarlı olup para bırakmasıyla mama satın alındığını anlatan esnaflar, "Biz ilk olarak bunu mizah amaçlı olarak düşünmüştük. Kedinin olduğu yere mendil serip şaka yapmak istedik. Ama bir baktık ki kedimizin önüne duyarlı vatandaşlarımız tarafından para bırakılmaya başlandı tabi bizde bu olaydan memnun olduk. Toplanan bu paralar ile hem kedimize hem de diğer sokak hayvanlarına yiyecekler alarak onların beslenmesini sağlıyoruz. Buradan kedimizin bulunduğu yere para bırakan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz onların sayesinde sokak hayvanlarımızda aç kalmıyor" ifadelerini kullandılar.

Her akşam saatlerinde stantların bulunduğu sokağa gelen kediye ilgi gösteren esnaflar, kedinin önüne mendil yayarak para toplanmasını sağladılar. Kedinin burada bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar, ilk olarak mizahi amaçla mendil serdiklerini anlattılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Zonguldak'ta önüne mendil serilen sokak kedisi, hem kendisi hem de diğer sokak hayvanları için mama parası kazanıyor - Son Dakika

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