Zonguldak'ta önüne mendil serilen sokak kedisi, hem kendisi hem de diğer sokak hayvanları için mama parası kazanıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta önüne mendil serilen sokak kedisi, hem kendisi hem de diğer sokak hayvanları için mama parası kazanıyor

09.08.2022 12:27

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde alışveriş stantlarının yer aldığı bir alanda önüne mendil serilen kedi, vatandaşın ilgi odağı oldu. Mendile para koyan vatandaşlar sayesinde hem kendine hem de diğer sokak hayvanlarına mama parası kazanan kedi hakkında konuşan bir esnaf, "Biz ilk olarak bunu mizah amaçlı olarak düşünmüştük ama bir baktık ki duyarlı vatandaşlarımız tarafından para bırakılmaya başlandı. Toplanan bu paralarla sokak hayvanlarına mama alıyoruz" dedi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesine her yıl geleneksel olarak kurulan alışveriş stantlarının bulunduğu alana oturarak para toplayan kedi vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

HER AKŞAM STANTLARIN ÖNÜNE GELİYOR

Her akşam saatlerinde stantların bulunduğu sokağa gelen kediye ilgi gösteren esnaflar, kedinin önüne mendil yayarak para toplanmasını sağladılar. Kedinin burada bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar, ilk olarak mizahi amaçla mendil serdiklerini anlattılar.

Sokak kedisi mama parasını kendi kazandı

TOPLANAN PARAYLA MAMA ALINIYOR

Vatandaşların da duyarlı olup para bırakmasıyla mama satın alındığını anlatan esnaflar, "Biz ilk olarak bunu mizah amaçlı olarak düşünmüştük. Kedinin olduğu yere mendil serip şaka yapmak istedik. Ama bir baktık ki kedimizin önüne duyarlı vatandaşlarımız tarafından para bırakılmaya başlandı tabi bizde bu olaydan memnun olduk. Toplanan bu paralar ile hem kedimize hem de diğer sokak hayvanlarına yiyecekler alarak onların beslenmesini sağlıyoruz. Buradan kedimizin bulunduğu yere para bırakan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz onların sayesinde sokak hayvanlarımızda aç kalmıyor" ifadelerini kullandılar.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta önüne mendil serilen sokak kedisi, hem kendisi hem de diğer sokak hayvanları için mama parası kazanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta önüne mendil serilen sokak kedisi, hem kendisi hem de diğer sokak hayvanları için mama parası kazanıyor - Son Dakika
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