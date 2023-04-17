Zonguldak'ta dehşet anları! Başıboş köpek, 15 yaşındaki çocuğa saldırdı - Son Dakika
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Zonguldak'ta dehşet anları! Başıboş köpek, 15 yaşındaki çocuğa saldırdı

17.04.2023 14:27

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başıboş sokak köpeğinin çocuğa saldırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi. Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki İbrahim Karaca, "Burada çok köpekler var, özelikle çocuklar sokağın karşısına geçemiyorlar, bu nedenle toplanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alaplı'nın Mollabey köyünde sokak köpekleri vatandaşları kovalarken, bazen de kovalamaca sonrası vatandaşlara saldırarak yaralıyor.

"KÖPEKLERİN TOPLANMASINI İSTİYORUZ"

15 yaşındaki İbrahim Karaca da bakkala alışveriş yapmaya giderken köpekler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Karaca, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Ben markete alışverişe gidiyordum, habersiz bir şekilde köpek beni ısırdı. Hemen acile gittim, şükür dişini geçirememiş. Burada çok köpekler var, özelikle çocuklar sokağın karşısına geçemiyorlar, bu nedenle toplanmasını istiyoruz."

Köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada

"GECELERİ DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Esnaflık yapan Gürol Öztürk de "Alaplı Mollabey köyü çevresinde gezen köpek sürüleri bizleri çok korkutuyor. Hemen hemen her gün insanlara saldırıyorlar. Mollabey'in hangi sokağına baksan bir sokak köpeği karşınıza çıkabiliyor. Sokaklarda bu köpekler sürülerle geziyor ve geceleri dışarıya çıkmaya korkuyoruz. Bunlar da canlı bunların da yaşama hakkı var ama bizleri korkutarak değil. Ben yetkililerden bir an önce bu konuda çalışma yapmasını istiyorum, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

Köpeğin çocuğa saldırma anı kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Özcan Kuvan: Neredeyse her gün bir saldırı haberi bu sorun ne vakit çözülecek? Yetkililer neden bu konuda duyarsızlar? Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yer: Zonguldak! Başıboş köpek çocuğa böyle saldırdı Yer: Zonguldak! Başıboş köpek çocuğa böyle saldırdı

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta dehşet anları! Başıboş köpek, 15 yaşındaki çocuğa saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta dehşet anları! Başıboş köpek, 15 yaşındaki çocuğa saldırdı - Son Dakika
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