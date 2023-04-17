Zonguldak'ta dehşet anları! Başıboş köpek, 15 yaşındaki çocuğa saldırdı

Alaplı'nın Mollabey köyünde sokak köpekleri vatandaşları kovalarken, bazen de kovalamaca sonrası vatandaşlara saldırarak yaralıyor.

"KÖPEKLERİN TOPLANMASINI İSTİYORUZ"

15 yaşındaki İbrahim Karaca da bakkala alışveriş yapmaya giderken köpekler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Karaca, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Ben markete alışverişe gidiyordum, habersiz bir şekilde köpek beni ısırdı. Hemen acile gittim, şükür dişini geçirememiş. Burada çok köpekler var, özelikle çocuklar sokağın karşısına geçemiyorlar, bu nedenle toplanmasını istiyoruz."

"GECELERİ DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYORUZ"

Esnaflık yapan Gürol Öztürk de "Alaplı Mollabey köyü çevresinde gezen köpek sürüleri bizleri çok korkutuyor. Hemen hemen her gün insanlara saldırıyorlar. Mollabey'in hangi sokağına baksan bir sokak köpeği karşınıza çıkabiliyor. Sokaklarda bu köpekler sürülerle geziyor ve geceleri dışarıya çıkmaya korkuyoruz. Bunlar da canlı bunların da yaşama hakkı var ama bizleri korkutarak değil. Ben yetkililerden bir an önce bu konuda çalışma yapmasını istiyorum, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.