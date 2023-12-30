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Zonguldak'ta doktorlar İsrail'in Filistin saldırılarına tepki göstermek amacıyla kanlı önlüklerle yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Zonguldak'ta doktorlar İsrail'in Filistin saldırılarına tepki göstermek amacıyla kanlı önlüklerle yürüyüş yaptı

Zonguldak'ta doktorlar, İsrail'in Filistin saldırılarına tepki göstermek amacıyla kanlı önlüklerle yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Zonguldak Belediye Başkanı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, doktorlar ve vatandaşlar katıldı. Yapılan açıklamada, Filistinli kardeşlerin katledilmesine sebep olan karanlık ellerin desteklediği taşeron örgütlerin Kuzey Irak'ta görev yapan askerlere hain saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'in arkasında duran ülkeler ile taşeron terör örgütünün arkasında duran ülkelerin aynı olduğu ve insan hakları ihlallerinin devam ettiği vurgulandı. Yürüyüşte, Gazze'deki yaşanan zulme dikkat çekilerek, uluslararası toplumun müdahale etmesi gerektiği ifade edildi.

Zonguldak\'ta doktorlar İsrail\'in Filistin saldırılarına tepki göstermek amacıyla kanlı önlüklerle yürüyüş yaptı
30.12.2023 - 18:00,  Güncelleme: 18:04
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Zonguldak'ta doktorlar İsrail'in Filistin saldırılarına tepki göstermek amacıyla kanlı önlüklerle yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Benhur Özübek, doktorlar ve vatandaşlar katıldı. İstasyon Caddesi'nde başlayan yürüyüş Gazipaşa Caddesi'nde sona erdi. Doktora adına açılama yapan Mehmet Rasim Meriç, "Bizler Gazzeli kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederken, bu acıya büyük bir acı daha eklendi. Filistinli kardeşlerimizin katledilmesine sebep olan karanlık ellerin desteklediği taşeron örgütler, Kuzey Irak'ta görev yapan askerlerimize hain saldırılarda bulundular. Bu hain saldırılarda 12 askerimiz hayatını kaybetti. Bu askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bizler biliyoruz ki, Filistin'de kardeşlerimizi katleden silahlar ile askerlerimize doğrultulan silahları aynı eller tutmaktadır. İsrail'in arkasında duran ülkeler ile taşeron terör örgütünün arkasında duran ülkeler aynı ülkelerdir ve aynı emperyalist çıkarları savunmaktadırlar. Ama başarılı olamayacaklardır. Hain emellerine kavuşamayacaklardır. Artık maskeler düşmüştür. Gerçekler ortaya çıkmıştır. İnsan haklarından bahsedenlerin mumları sönmüştür. Tüm dünyadan yükselen seslere ve feryatlara rağmen savaş suçları ve soykırımlar devam etmektedir. Çocuklar, bebekler, kadınlar ve masum siviller umarsızca bombalanmaktadır. Yaralıların tedavi edilmeye çalışıldığı hastaneler bombalanmaktadır. Yaralı taşıyan ambulanslar dahi hedef alınmaktadır. Gazze'de hala sağlıklı bir su kaynağı yok, elektrik yok, ulaşım yok; yemek kısıtlı, kalacak yer kısıtlı, can güvenliği yok. Gazze mi yoksa tüm dünyanın vicdanı mı yalnızlığa terk edildi? Peki sözde medeni dünya bu soykırımı durdurmak için daha neyi bekliyor, neden hala seyrediyor, neden müdahale etmiyor?

En temel insan hakları ve uluslararası hukuk ayaklar altında. Tüm dünya sadece izliyor. Tüm bunlar olurken bizler sadece ekranların başında bu yaşananlara seyirci kalamayız. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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