Zonguldak'taki bir maden ocağında patlama yaşandı! Yaralılar var - Son Dakika
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Zonguldak'taki bir maden ocağında patlama yaşandı! Yaralılar var

06.11.2022 08:11

Bartın'da meydana gelen ve 42 vatandaşımızın hayatını kaybettiği acı olayın üzerinden çok geçmeden yürekleri ağza getiren bir olay daha meydana geldi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 4 madenci yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde Bartın'daki bir maden ocağında patlama meydana geldi. Tüm ülkeyi yasa boğan faciada 42 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan madencilerimizin tedavisi ise halen İstanbul'da devam ediyor.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Felaket sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatılırken, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de aralarında olduğu 8 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 4 YARALI

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan acı olayın yankısı daha dinmeden bir acı olay daha yaşandı. Zonguldak'ta dün gece saatlerinde ilçede faaliyet gösteren özel bir şirkete ait olduğu belirtilen maden ocağında patlama meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Yaralanan 4 maden işçisi Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra yaralı 2 işçi Ankara'ya sevk edildi. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 4 YARALI
Kaynak: DHA
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Son Dakika Yerel Zonguldak'taki bir maden ocağında patlama yaşandı! Yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'taki bir maden ocağında patlama yaşandı! Yaralılar var - Son Dakika
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