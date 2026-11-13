Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Ereğli'deki kaymakamlık ve emniyet binasını inceledi - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Ereğli'deki kaymakamlık ve emniyet binasını inceledi

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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Ereğli\'deki kaymakamlık ve emniyet binasını inceledi
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli'de yapımı devam eden kaymakamlık ve ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulundu. İncelemede çalışmalar yerinde değerlendirildi ve tespit edilen eksiklikler yüklenici firma yetkilileriyle görüşüldü.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden kaymakamlık ve ilçe emniyet müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yapımı devam eden Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunuldu. İncelemeye Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Mehmet Demir, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, daire müdürleri ve kaymakamlık çalışanları katıldı.

Yapımı devam eden binada gerçekleştirilen incelemelerde çalışmalar yerinde değerlendirilirken, tespit edilen eksiklikler hakkında yüklenici firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu. Binanın mevcut durumu ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

İncelemelerin ardından heyet, Kaymakamlık binası önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA
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