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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yeni Yıl Gecesi Sürücülere İkramda Bulundu - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yeni Yıl Gecesi Sürücülere İkramda Bulundu

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Gökgöl Mağarası uygulama noktasında jandarma ve polis ekipleri ile birlikte yeni yıl denetimlerine katıldı. Denetim öncesinde sürücülere ikramlarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta yaşanan afetlere dikkat çekerek yeni yıl dileklerini iletti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Yeni Yıl Gecesi Sürücülere İkramda Bulundu
31.12.2023 - 23:06,  Güncelleme: 23:08
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yeni yıl gecesi ziyaret ettiği uygulama noktasında jandarma ve polis ekipleri ile sürücülere ikramda bulundu.

Gökgöl Mağarası uygulama noktasında jandarma ve polis ekiplerinin yeni yıl denetimlerine katılan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Vekili Albay OrhanKaş da eşlik etti. Hacıbektaşoğlu, denetim öncesinde emniyet ekipleri, askeri personel ve gazetecilerin yeni yılını kutladı. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler. kontrol noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını tebrik ederek. ikramlarda bulundu. Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Zonguldaklı vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın, 2024 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Allah kazalardan, belalardan Zonguldak'ımızı, ülkemizi, milletimizi, devletimizi korusun. Bütün insanlığın yüzü gülsün inşallah. 2023 senesi acısıyla, tatlısıyla geçti. Tabii biraz zor geçti. Şubat ayının ilk haftası 2023 senesinde büyük bir depreme uyandı ülkemiz. Yine birçok sel, afetle karşı karşıya kaldık. Yangınlar, seller, afetler yine ülkemize sınırlarımızda ortaya çıkan krizler, savaşlar 2011 Suriye'de meydana gelen iç savaş onun ülkemiz için oluşturduğu tehditler. Rusya- Ukrayna savaşı, birçok krizin ortasındayız. Ama Allah'a şükür bunca olana rağmen milletimiz, devletimiz bütün başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devletimiz, bütün kurumlarımız, milletimiz, büyük milletimiz, Türk Milleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktayız. Çok güçlüyüz. 2024 yılında çok daha güçlü olacağız, çok daha iyi olacağız Allah'ın izniyle. Bu özgüven, bizim milletimizin her bir ferdinde, her bir Zonguldaklı'da vardır. Dün zulme uğrayanlara bu millet, bu devlet kapısını açmıştır. Bugün de aynı noktadadır, aynı yerdedir, aynı yerde duruyor."

Zonguldak'ta yaşanan afetlere ilişkin konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak'ımızda, 7-8-9 Temmuz'da, 19 Kasım'da, yine 9 Aralık'ta felaketler yaşadık. Kaybettiğimiz insanlar oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. 2024 senesi çok iyi bir yıl olmasını, huzurlu, bütün insanlığa barış diliyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi'nde hastaları ve 112 Çağrı Merkezi personelini de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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