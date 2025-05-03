Zulmün karşısında çocukların vicdanı yürüdü - Son Dakika
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Yerel

Zulmün karşısında çocukların vicdanı yürüdü

Zulmün karşısında çocukların vicdanı yürüdü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinli çocuklara yönelik zulme dikkat çekmek amacıyla Karabük'te çocukların öncülüğünde yürüyüş düzenlendi.

03.05.2025 17:45
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinli çocuklara yönelik zulme dikkat çekmek amacıyla Karabük'te çocukların öncülüğünde yürüyüş düzenlendi.

"Çocukların Sesi Olmak İçin Bir Araya Geliyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik yürekler adalet ve barış için meydanlara çıktı.

Polis ekipleri eşliğinde Yenişehir Camii önünden başlayan yürüyüşte çocuklar, ellerinde 'Çocuklar ağlamasın, zulüm son bulsun', 'Ellerimiz küçük, kalbimiz büyük' yazılı pankart taşıyarak attıkları 'Siyonist katiller hesap verecek', 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Şehitlerin kanları kurtaracak Aksa'yı' sloganlarla soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi.

Savaş ve zulme karşı seslerini yükselten çocuklar hem Filistin hem de Doğu Türkistan'da yaşam mücadelesi veren yaşıtlarına destek verdi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası önünde sona eren yürüyüşe aileler ve vatandaşlarda destek verdi.

Grup adına konuşma yapan Emir Bayır, yalnızca kendi adına değil, sesi duyulmayan, adı bilinmeyen ve hayalleri ellerinden alınmış binlerce çocuk adına konuştuğunu belirterek başladığı konuşmasında, savaşların gölgesinde yaşamaya çalışan çocukların dramına dikkat çekti.

Bayır, dünyanın birçok bölgesinde çocukların korku içinde yaşadığını vurgulayarak, "Bazen evlerimiz yıkılıyor, bazen okula giderken bombalar patlıyor. Bazen de sadece yaşadığımız yer farklı diye öldürülüyoruz" ifadelerini kullandı. Filistin, Doğu Türkistan, Yemen, Sudan, Suriye, Arakan gibi mazlum coğrafyalarda çocukların acı çektiğini, kimi çocuğun annesini, kimisinin babasını kaybettiğini; bazılarının ise hiç oyuncağı olmadığını dile getiren Bayır, "Biz çocuklar sadece oyun oynamak istiyoruz. Saklambaç oynamak, bisiklete binmek, resim yapmak, gülmek istiyoruz. Biz ne savaş isteriz, ne nefret, ne de düşmanlık. Sadece yaşamak istiyoruz. Barış içinde, güvenle büyümek istiyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Yerel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zulmün karşısında çocukların vicdanı yürüdü - Son Dakika

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