10 Yaşındaki Çocuğa Araç Kullandıran Baba Cezalandırıldı

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç kullandıran şahsa 21 bin 656 TL ceza yazıldı.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA ARAÇ KULLANDIRDI

Kayseri'de yaşayan C.Ö., 10 yaşındaki oğluna aracını vererek trafiğe çıkarttı. C.Ö., o anları sosyal medya hesabında paylaşınca vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit etti.

21 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Araç şoförüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 656 TL cezai işlem uygulandı. Şahıs psikoteknik raporu alması için İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edilirken, araç trafikten men edildi. Ayrıca, C.Ö. hakkında hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından gerekli adli işlem başlatıldı.