12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Öykü Nas Meşe, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Doğuştan kalp hastalığı bulunan ve birçok ameliyat geçiren Öykü, son operasyonun ardından yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi ancak kurtarılamadı. Minik Öykü, Dalaman'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

05.04.2025 08:29  Güncelleme: 08:39
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Öykü Nas Meşe, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

SON AMELİYATTAN SONRA DURUMU CİDDİLEŞTİ

Doğduğundan bu yana kalp rahatsızlığı teşhisi konulan ve birçok kez operasyon geçirdiği öğrenilen Meşe, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde son yapılan kalp ameliyatından sonra durumunun ciddileşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Meşe, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dalaman Merkez Camisinde düzenlenen cenaze törenine, Meşe'nin ailesi, yakınları, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Çocuğun cenazesi Killik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü taziye mesajı yayınlayarak acılı aileye dileklerini iletti. 12 Yaşındaki Öykü Nas Meşe için paylaşımda bulunan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Dalaman ilçemiz Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencimiz Öykü Nas Meşe'nin vefatını üzülerek öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Nazife:
    ahhh yavrum çocuk melek olmuş allah ailesine sabırlar versin büyük acı cennette sizi bekliyecek. 11 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Rabbim sıralı ölüm nasip etsin inşallah. Çocuk ölümleri genç yaşta gelen ölümler çok acı ailesine sevenlerine Rabbım sabır versin Allah rahmet eylesin. 9 0 Yanıtla
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