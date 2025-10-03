\'Fuhuş\'tan 12 yıldır aranan suçlu Google Maps takibiyle yakalandı! Bambaşka biri olmuş

Nevşehir'de 2008 yılında "Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçlarından 10 dosyadan toplam 19 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 50 bin TL adli para cezası ile 12 yıldır aranan S.S.'yi (41) yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

6 AY TAKİP EDİLDİ, GOOGLE MAPS TAKİBİYLE YAKALANDI

Yaklaşık 6 aydır yapılan detaylı çalışmalarda; aranan şahsın babası Ş.S. ve eşi F.S. ile birlikte sık sık Ş.S.'ye tescilli araçlar ile Kayseri'ye gidip geldikleri tespit edildi. Polis ekipleri; Google Maps uygulaması üzerinden yaptığı takipte aracın Kayseri'deki Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki adreste park halinde olduğunu belirledi. Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda S.S. ikamet altında bulunan depo önünde yakalanarak gözaltına alındı.

12 YILDA SAÇLARI BEYAZLAMIŞ

Zanlının aradan geçen 12 yıl içerisinde saçlarının beyazladığı ve bambaşka biri gibi göründüğü dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.