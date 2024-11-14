13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme

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İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 13 yaşındaki bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuğun 3 yıl önce HIV virüsü taşımadığı, babası HIV pozitifken annesinin HIV negatif olduğu öğrenildi. Olay, cinsel yolla bulaşma ve aile içi istismar ihtimalleri dahilinde olduğu için adli bir vaka olarak görülüyor ve soruşturma devam ediyor.

14.11.2024 13:06  Güncelleme: 13:38
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İzmir'den gelen acı haber Türkiye'nin gündemine oturdu. Kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırılan 13 yaşındaki bir çocuğun HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edildi. Çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AIDS nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun ölümüne ilişkin yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Çocuğun 3 yıl önce AIDS olmadığı, babasının HIV virüsünü taşırken, annesinin ise taşımadığı ortaya çıktı.

Aile içi istismarın da ihtimaller içinde tutulduğu soruşturmada AIDS'in çocuğa ne şekilde bulaştığı, herhangi bir istismar olup olmadığı konusu araştırılacak.

"13 YAŞINDA BİR ERKEK ÇOCUĞU"

NTV'den Melike Şahin'in konuyla ilgili son aktardığı bilgiler şu şekilde:

"13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneye yatırıldığında durumu çok ağırdı. Kemik erimesi nedeniyle yatırılmıştı ve HIV pozitif testi yoktu. Yani son evrede ancak başka hastalıklar eklendiğinde hastaneye götürülmüştü. Ne yazık ki yaşam mücadelesi çok sürmedi, hayatını kaybetti. 13 yaşında bir erkek çocuğu olduğunu aktaralım.

HIV VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

HIV pozitif genellikle cinsel yolla bulaşıyor. Anne eğer HIV pozitifse doğumda bebeğe bulaşabiliyor. Ancak son yıllarda yeni tedavilerle birlikte anneler hamilelikte aldığı tedaviyle çocukların HIV pozitif olmadan doğması sağlanabiliyor. Eğer bir çocuk HIV pozitif olarak doğduysa ve tedavi almadıysa ne yazık ki çok kısa süre içinde hayatını kaybediyor.

"BABA HIV POZİTİF, ANNE HIV NEGATİF"

O nedenle 13 yaşında bir çocuk eğer doğumda almadıysa bu virüsü, ki edindiğim bilgilere göre çocuğun doğumda almadığını gösteriyor bu virüsü. Başka bir yolla, cinsel yolla bulaşma riski var. Mevzubahis çocuklar olduğu zaman da istismar konusu gündeme geliyor. Bütün çocuk HIV pozitif vakaların aynı zamanda adli vaka olduğunu da belirtelim. Bu çocuğun babası HIV pozitif. Zaten bunun takibi yapılıyor. Ancak annesinin HIV pozitif olmadığını öğrendim. Zaten çocuğa doğuştan bir virüsün bulaşmadığı bilgisi var.

"3 YIL ÖNCE ÇOCUĞUN AIDS OLMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Şu da çok önemli. Çocuk 2021 yılında bademcik ameliyatı geçiriyor ve bu ameliyat sırasında, rutindir bu HIV testi yapılır. 2021 yılında çocuğa yapılan HIV testinde çocuk negatif çıkıyor. Yani hayatını kaybeden çocuğun 3 yıl önce HIV pozitif olmadığını öğreniyoruz. Belli ki bu son 3 yıl içinde çocuğa virüs bulaştı ve çocuk tedavi edilemedi. Bu da tabi adli bir vaka olduğu durumunu güçlendiriyor. Cinsel yolla bir bulaşın söz konusu olduğunu gösteriyor. Aile içi istismarın da ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyelim. Soruşturma da bu yönde devam ediyordur. Çocuğa ne şekilde bulaştığı, herhangi bir istismar olup olmadığı konusu araştırılacak."

TÜRKİYE'DE 250'YE YAKIN HIV POZİTİF ÇOCUK VAR

Acı olayla ilgili paylaşım yapan Şahin, çocuklarda HIV pozitif vakalarında dikkat çeken bir artış olduğuna dikkat çekerek "İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda takip edilen 100 HIV pozitif çocuk var. Bu çocukların 20'sine virüs cinsel yolla bulaşmış. Biri istismar vakası. Türkiye'de şu anda bilinen, teşhisi koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var" bilgisini verdi.

13 yaşında AIDS\'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme

Ege Üniversitesi, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Hukuk, İzmir, Baba, HIV, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • AHMET YILMAZ:
    Akp Türkiyesi zulüm fuhus zina cinayet hirsizlik tavan yapmis durumda 50 31 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    Allah rahmet eylesin. Denecek bir şey yok bu başıbozukluk ve her türlü sapkınlığın olduğu memlekette inşallah bu ithamlar doğru değildir 34 3 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Baba demek eşcinselmiş 7 3 Yanıtla
  • O. Sazak:
    inşallah aile ici istismar değildir 3 0 Yanıtla
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