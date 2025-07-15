15 Temmuz\'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş\'ın yeni mesleği şaşırttı

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O karanlık gecede hafızalara kazınan en çarpıcı sahnelerden biri, TRT spikeri Tijen Karaş'ın ekran karşısında zorla darbe bildirisi okuduğu anlardı. Milyonların tanıklık ettiği bu görüntü, Karaş'ın yaşamında da derin izler bıraktı.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTMENİ OLDU

Darbe girişiminin ardından ekranlardan uzaklaşan Tijen Karaş, artık kişisel gelişim eğitmenliği yapıyor. Karaş Türkiye'yi şehir şehir dolaşarak kişisel gelişim zirvelerinde eğitmen olarak sahne alıyor.

"SAĞLIĞIM GİTTİ"

Geçmişte yaptığı bir açıklamada 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Karaş, o anları şöyle özetledi:

"Hala soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle."

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş, 28 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Karaş, televizyon dünyasına adım atmadan önce TRT Avrasya kanalında program sunmuş ve Türk Haberler Ajansı'nda görev yapmıştır. 2016 yılında darbe bildirisini silah zoru ile okuduğunu açıklayan Karaş, bu olay sonrası geniş bir tanınırlık kazanmıştır.