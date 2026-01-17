16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi - Son Dakika
16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi

17.01.2026 08:39
İstanbul Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından "Yan baktın" bahanesiyle öldürülen Atlas Çağlayan'ın acılı annesi Gülhan Çağlayan'a ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi. Çağlayan'a mesaj atarak acısını paylaşan Minguzzi, Mekke'den dönünce yanına gideceğini ifade etti. Gülhan Çağlayan ise "İlk aklıma siz geldiniz. Benim de ciğerim yandı sizinle. Şimdi başıma geldi" ifadesini kullandı.

İstanbul Güngören'de 18 yaşından küçük iki grup arasında çıkan "yan baktın" tartışmasında 15 yaşındaki E.Ç. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. E.Ç. tutuklanarak Tekirdağ'daki Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olay Kadıköy'de 15 yaşındaki suçlular tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlattı. Bu sebeple Atlas Çağlayan cinayeti, kamuoyunda "İkinci Minguzzi vakası" olarak anılmaya başlandı. Yasemin Minguzzi, Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan'a destek mesajı attı.

Atlas Çağlayan

"BENİM DE CİĞERİM YANDI"

Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Yasemin Minguzzi, Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan'a mesaj atarak yaşadığı acıyı paylaştı. Minguzzi, mesajında "Ben Yasemin Minguzzi" diyerek kendisini tanıttı. Gülhan Çağlayan ise "İlk aklıma siz geldiniz. Benim de ciğerim yandı sizinle. Şimdi başıma geldi" ifadesini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi

"EN KISA ZAMANDA YANINIZA GELECEĞİM"

Yasemin Minguzzi, Mekke'de olduğunu ve dönüşünün ardından Gülhan Çağlayan'ı ziyaret edeceğini belirterek, kutsal topraklarda hem Atlas Çağlayan hem de aile için dua ettiğini söyledi. "Şu an Mekke'deyim, yarın dönüyorum. En kısa zamanda yanınıza geleceğim" ifadelerini kullandı.

"KAPIM AÇIK" YANITI

Acılı anne Gülhan Çağlayan ise mesajlara teşekkür ederek, "Kapım açık, ne zaman isterseniz" yanıtını verdi. Ayrıca Yasemin Minguzzi'den oğlu için de dua etmesini rica etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Güngören'de 14 Ocak saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta daha önce birbirini hiç tanımayan 18 yaşından küçük iki grup arasında kafede "yan bakma" iddiasıyla tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönen olayda 15 yaşındaki E.Ç. üzerinde bulunan sustalı bıçakla 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

