18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı

Haberin Videosunu İzleyin
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
27.06.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Haber Videosu

ABD'nin Louisiana eyaletinde, bir trafik lambasını tamir etmekte olan bir işçi, 18 tekerlekli bir tırın geniş bir dönüş yaparak sepete çarpması sonucu havada ters döndü. İşçi, emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldı. Olayın ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı: Suçlu kimdi? Tır şoförü mü, yoksa bakım ekibi mi? Y

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşanan korkunç bir kazada, havada çalışmakta olan bir bakım işçisi 18 tekerlekli dev bir tırın çarpmasıyla baş aşağı şekilde asılı kaldı.

Denham Springs kentinde bir trafik lambasını tamir etmekte olan işçi, sepetli platformda bağlı haldeyken, bir tırın geniş bir dönüş yaparak sepete çarpması sonucu havada ters döndü. O anlar, olay yerinden geçen bir aracın araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dev tırın dönüş sırasında sepete alttan çarpmasıyla birlikte işçi adeta fırladı ve baş aşağı bir şekilde, sadece emniyet kemeriyle yukarıda asılı kaldı. Altından ise yoğun araç trafiği akmaya devam etti.

Olay , I-12 otoyolu yakınındaki Range Avenue bölgesinde meydana geldi ve görüntüler Louisiana First News tarafından paylaşıldıktan sonra kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bir izleyici, "Neredeyse sepetten düşüyordu ama o güvenlik kemeri olmasa bugün hayatta olmazdı," yorumunu yaptı.

Facebook'ta yayınlanan bir diğer videoda ise tırın, liftin alt kısmına sürterek dönmeye çalıştığı açıkça görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle işçi sarsıldı ve yolun üzerinde sadece ekipmanına bağlı halde asılı kaldı.

Doğu Baton Rouge Ulaşım Direktörü Fred Raiford, yerel televizyon kanalı WBRZ-TV'ye yaptığı açıklamada, "Tırdönüşü o şekilde yaparkendireğe veya sepetli araca çarpmadan geçmesi imkânsızdı," dedi.

Şaşırtıcı bir şekilde, Denham Springs polisi işçinin sadece hafif şekilde yaralandığını ve hastaneye kaldırılmadığını doğruladı.

Ancak olayın ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı: Suçlu kimdi? Tır şoförü mü, yoksa bakım ekibi mi?

Bir kullanıcı, "O tır şoförünün ehliyeti kesin iptal oldu," derken bir başkası, "Hemen 4-6 hafta izin al ve iyi bir avukat tut, şirkete dava aç. Ömür boyu rahatlarsın," ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar ise tır sürücüsünü değil, çalışma sahasını yeterince güvenli hale getirmeyen bakım ekibini suçladı.

Bir başka yorumda, "Tır şoförünün suçu yok. O şerit kapatılmalıydı. OSHA ve Karayolu Güvenliği kurumu bu işin peşini bırakmaz," denildi.

Bir diğer kullanıcı da, "Bu tamamen bakım şirketinin hatası. Şerit kapatılmamış, gelen trafiği izleyen bir görevli yoktu," yorumunu yaptı.

Bazı izleyiciler ise teknik detaylara dikkat çekerek, "Sepet açıkça 13 fit 9 inç (yaklaşık 4.2 metre) sınırının altındaydı. Bu tamamen iş güvenliği ihlali," ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve iş alanlarının güvenli hale getirilmesi için şerit kapatma, uyarı konileri ve tabelaların bazen zorunlu olduğunu ancak her zaman gerekmediğini belirtti.

Ulaşım Direktörü Raiford, "Güvenlik bizim için her zaman birinci önceliktir," açıklamasını yaptı.

Neyse ki kazada başka kimse yaralanmadı.

18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı

Amerika Birleşik Devletleri, Trafik Kazaları, Louisiana, 3-sayfa, trafik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Adam:
    Sanırım ikisi de mal. ABD mallıkta çok ileride 8 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Teker sayısı bu konuda önemli .. eğer 16 teker falan olsaydı o zaman carpmazdi 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
Fransa’da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu Fransa'da 400 yıllık mühürlü mezar bulundu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
10:12
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize’de kar kalınlığı 5 metreyi buldu
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu
19:14
Beşiktaş’tan Osayi Samuel’e yeni teklif
Beşiktaş'tan Osayi Samuel'e yeni teklif
18:53
Fenerbahçe’nin imza kampanyasında yeni gelişme
Fenerbahçe'nin imza kampanyasında yeni gelişme
18:49
ABD’li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
18:48
Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi
Dünya devleri Gyökeres için yarışa girdi
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
18:22
6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
17:55
Bodrum FK’den ayrılan Morais’in yeni adresi şaşırttı
Bodrum FK'den ayrılan Morais'in yeni adresi şaşırttı
17:53
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 13:54:30. #7.12#
SON DAKİKA: 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.