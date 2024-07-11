18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler - Son Dakika
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18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran Hendek Müftüsü Murtaza Gür, 'İçler acısı bir haldeyiz' diyerek, toplumun sorumluluk alıp çözüm üretebilmesi gerektiğini vurguladı.

11.07.2024 20:36
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18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler

"İçler acısı bir haldeyiz, ağlanası bir haldeyiz"

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran Hendek Müftüsü Murtaza Gür, "İçler acısı bir haldeyiz" diyerek, "Bu yaştaki bir çocuk öldürülüyorsa bir toplumda müftüsü olarak ben, biz, hepimiz, bu Hendek'te yaşayan herkes bunda mesuldür. Allah sorumluluk alıp, çözüm üretebilmeyi bizlere nasip etsin" dedi.

Dün akşam saatlerinde kız meselesi sebebiyle çıktığı ileri süren kavgada iki grup birbirine girdi. Mehmet Ali Dertli ile A.T. ve N.Ş. isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavga esnasında Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 2'sinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü, 4 şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

"İçler acısı bir haldeyiz"

Mehmet Ali Dertli'nin cenaze namazını Yeni Cami'de Hendek Müftüsü Murtaza Gür kıldırdı. Cenaze namazından önce duygularını dile getiren Gür, "İçler acısı bir haldeyiz, ağlanası bir haldeyiz. Bir delikanlı öyle bir dünyayı bırakıp gidiyor ki bizlere, içinde bu yaştaki çocukların öldürülebildiği bir toplum. Bu benim, bizim, sizin, hepimizin oluşturduğu bir toplum. Bu yaştaki bir çocuk öldürülüyorsa bir toplumda müftüsü olarak ben, biz, hepimiz, bu Hendek'te yaşayan herkes bunda mesuldür. Allah sorumluluk alıp, çözüm üretebilmeyi bizlere nasip etsin. Bizlere akıl, fikir ihsan eylesin" dedi.

18 yaşındaki gencin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 18 yaşında öldürülen gencin cenazesinde müftüden ibretlik sözler - Son Dakika

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