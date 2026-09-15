Yenişehir'de feci kaza: Alkollü tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenişehir'de feci kaza: Alkollü tır şoförü tutuklandı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Yenişehir'de alkolün etkisiyle ters şeride giren tır, motosikletteki iki genci hayattan kopardı. 2.53 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alkollü tır sürücüsünün ters şeride girerek motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti. Kazadan önce alkollü tır sürücüsünün zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olay sonrası gözaltına alınan alkollü tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Yenişehir-İnegöl karayolunda meydana geldi. Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre ters şeride girerek Remzi Manaoğlu'nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezer (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, tır sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GENÇLER HARÇLIKLARINI ÇIKARDIKLARI DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Yusuf Ezer ve Remzi Manaoğlu'nun İnegöl'de ikamet ettikleri, Yenişehir'deki bir düğüne para kazanmak ve garsonluk yapmak gayesiyle gittikleri ve dönüşe geçtikleri öğrenildi.

ZİKZAK ÇİZEREK İLERLEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

2.53 promil alkollü tır sürücüsü Recep Ö.'nün, kazadan önce zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tır sürücüsü Recep Ö.'nün şeridinde kalamadığı, zaman zaman karşı şeride geçtiği görüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Muhammed Yusuf Ezer'in cenazesi Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında toprağa verildi. Remzi Manavoğlu'nun cenazesi ise Ortaköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan kaza sonrası gözaltına alınan Recep Ö., karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Recep Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Muhammed Yusuf, Yenişehir, Yenişehir, Yenişehir, Yenişehir, Yenişehir, 3. Sayfa, Gözaltı, Bursa, Kaza, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenişehir'de feci kaza: Alkollü tır şoförü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus İHA’sı Polonya sınırında treni vurdu Boris Johnson kıl payı kurtuldu Rus İHA'sı Polonya sınırında treni vurdu! Boris Johnson kıl payı kurtuldu
Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti Karaman’da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi O cani gözaltında Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında
Tarsus’ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari Tarsus'ta yasa dışı bahis operasyonunda 42 şüpheli yakalandı, 8 zanlı firari
Yemen’de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti Yemen'de Husiler Muha limanını ele geçirip cezaevindeki 210 kişiyi tahliye etti
Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ile görüştü
Ankara’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı Ankara’da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Acun Ilıcalı’nın bir takımı daha var Puan durumuna bakanlar “Bu kadar da olmaz“ diyor Acun Ilıcalı'nın bir takımı daha var! Puan durumuna bakanlar "Bu kadar da olmaz" diyor
Suriye’nin kalkınması için Halep’te önemli zirve Türkiye ile iş birliği öne çıktı Suriye'nin kalkınması için Halep'te önemli zirve! Türkiye ile iş birliği öne çıktı
Vay be Icardi Yine dört ayak üstüne düştü Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

11:40
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
11:13
İş yerinde kahreden olay Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
11:11
Havadan görüntülendi İşte İstanbul’da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
Havadan görüntülendi! İşte İstanbul'da 12 bin liraya kiraya verilecek konutlar
11:07
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı Türkiye’den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
Trabzonspor teknik direktör bombasını patlattı! Türkiye'den ayrılalı daha 7 ay olmuştu
11:06
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı
10:54
Altın yatırımcısı şokta 21 günlük kayıp öyle böyle değil
Altın yatırımcısı şokta! 21 günlük kayıp öyle böyle değil
10:53
Silivri açıklarında bulunan cesedin ’Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
Silivri açıklarında bulunan cesedin 'Tuğberk İmamoğlu' gemisinin kaptanına ait olduğu ortaya çıktı
10:41
Fenerbahçe’de işler erken karıştı Aziz Yıldırım’a büyük şok
Fenerbahçe'de işler erken karıştı! Aziz Yıldırım'a büyük şok
10:38
Özel’den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı
Özel'den çok konuşulacak sözler: Kızımın altınları çalındı
10:17
Vatandaş isyanda 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
10:16
Bu şike değil de ne Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 11:52:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Yenişehir'de feci kaza: Alkollü tır şoförü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement