Yenişehir'de feci kaza: Alkollü tır şoförü tutuklandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alkollü tır sürücüsünün ters şeride girerek motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 genç hayatını kaybetti. Kazadan önce alkollü tır sürücüsünün zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olay sonrası gözaltına alınan alkollü tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, geçtiğimiz gün Yenişehir-İnegöl karayolunda meydana geldi. Recep Ö. (29) yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre ters şeride girerek Remzi Manaoğlu'nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezer (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, tır sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GENÇLER HARÇLIKLARINI ÇIKARDIKLARI DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Yusuf Ezer ve Remzi Manaoğlu'nun İnegöl'de ikamet ettikleri, Yenişehir'deki bir düğüne para kazanmak ve garsonluk yapmak gayesiyle gittikleri ve dönüşe geçtikleri öğrenildi.

ZİKZAK ÇİZEREK İLERLEDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

2.53 promil alkollü tır sürücüsü Recep Ö.'nün, kazadan önce zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tır sürücüsü Recep Ö.'nün şeridinde kalamadığı, zaman zaman karşı şeride geçtiği görüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Muhammed Yusuf Ezer'in cenazesi Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında toprağa verildi. Remzi Manavoğlu'nun cenazesi ise Ortaköy Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy mezarlığında toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan kaza sonrası gözaltına alınan Recep Ö., karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Recep Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.