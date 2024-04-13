21 Saattir Havada Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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21 Saattir Havada Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

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Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan ve yaklaşık 21 saat havada bekleyen Ayşe Hatice Polat, helikopterle kurtarıldıktan sonra sevinç gözyaşlarına boğuldu. Polat, helikopter pistine iner inmez yeri öptü. Olayda hayatını kaybeden 1 kişi ve yaralanan 10 kişi bulunuyor. Kurtarma operasyonları devam ediyor.

13.04.2024 15:05
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Antalya'da 1 kişinin ölümüyle, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında, yaklaşık 21 saattir mahsur kalan ve helikopterle kurtarılan vatandaşlardan 58 yaşındaki Ayşe Hatice Polat, helikopter pistine iner inmez yeri öptü. Akrabalarının sevinç gözyaşlarıyla karşılanan Polat'a, sağlık ekipleri ilk yardımda bulundu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü Konyaaltı İlçesi Tünektepe Teleferik Merkezi'nde meydana gelen kazada, teleferik direğinin kırılması sonucu 1 teleferik zarar görmüş ve içerisindeki vatandaşlar düşmüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Kaza sonrası teleferik çalışması durdu ve 24 kabinde yaklaşık 171 kişi mahsur kaldı.

21 saat sonra kurtarılan kadın helikopter pistine iner inmez yeri öptü

HELİKOPTERLE KURTARILIP PİSTE İNDİRİLDİ

Havadan ve karadan operasyonlarla mahsur kalanlar dün akşam saatlerinden bu yana kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Son olarak 3 kabinde 13 kişinin kurtarılmayı beklediği bilgisi paylaşılırken, yaklaşık 21 saattir havada mahsur kalan ve helikopterle kurtarılıp piste indirilen Ayşe Hatice Polat (58), iner inmez yeri öptü.

21 saat sonra kurtarılan kadın helikopter pistine iner inmez yeri öptü

İLK MÜDAHALE SAĞLIK EKİPLERİNDEN

Akrabalarına sarılan Polat, sevinç gözyaşları döktü. Sedyeye alınan Polat'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Bölgede ekiplerin kalan 13 vatandaşı kurtarmak için yoğun çabaları sürüyor.

21 saat sonra kurtarılan kadın helikopter pistine iner inmez yeri öptü
21 Saattir Havada Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 21 Saattir Havada Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

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