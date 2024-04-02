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Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı - Son Dakika
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Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı

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İstanbul'daki bir gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti. Yangını görenler, yaşadıkları korku dolu anları anlatarak, yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildiklerini belirtti. Yangının çıkış sebebi hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, bazı iddialar çalışma sırasında meydana gelen bir gaz sızıntısını işaret ediyor. Olayda içeride bulunan diğer kişilerin de hayatını kaybettiği belirtildi.

02.04.2024 16:47  Güncelleme: 16:51
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İstanbul'daki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangını görenler, yaşadıkları o korku dolu anları basın mensuplarına anlatarak, "Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Biz de mahsur kalacaktık ama çıkabildik." ifadelerini kullandı.

DEHŞET ANLARINDA YAŞANANLARI ANLATTILAR

İstanbul' Gayrettepe'deki gece kulübünde, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangını görenler, yaşan o dehşet anlarını anlatarak içeride çok sayıda kişinin olduğunu ifade etti. Yangının çıkış sebebi hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, bazı iddialar çalışma sırasında meydana gelen bir gaz sızıntısını işaret ediyor.

"İÇERİDEKİ TÜM ARKADAŞLARININ ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Hikmet Baykuş, "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.

25 kişinin can verdiği yangında görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı: Sürünerek çıktık

"OTOPARKTAN SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK"

Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti. Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı. Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı. Çalışanlar da içeride mahsur kaldı. Biz de kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu.

25 kişinin can verdiği yangında görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı: Sürünerek çıktık
25 kişinin can verdiği yangında görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı: Sürünerek çıktık
25 kişinin can verdiği yangında görgü tanıkları yaşadıklarını anlattı: Sürünerek çıktık
Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı
Kaynak: DHA

İstanbul, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Onlarca kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının görgü tanıkları anlattı: Sürünerek çıktı - Son Dakika

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