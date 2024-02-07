4 yılda 4 kez doğum yapan kadın, bebekleri hastaneye bırakıp kaçtı! 2 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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4 yılda 4 kez doğum yapan kadın, bebekleri hastaneye bırakıp kaçtı! 2 yıla kadar hapsi isteniyor

Denizli'de fuhuş yapan Gülşen K., son dört yılda dört kez çocuk sahibi oldu. Babalarını bilmediği bebekleri her seferinde hastaneye bırakan 34 yaşında kadın hakkında son olayın ardından iddianame hazırlandı. İki yıla kadar hapsi istendi.

07.02.2024 11:21  Güncelleme: 12:47
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Denizli'de son 4 yılda hastanede doğum yapıp, babaları belli olmayan 4 bebeği terk eden Gülşen K. (34) hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün suç duyurusu sonrası iddianame hazırlandı. İfadesinde, suç kastı olmadığını belirten Gülşen K.'ye, kurum bakımına alınması için dilekçe vermeden terk ettiği son bebek için koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimseyi kendi haline terk etmek suretiyle suç işlediği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

4 YILDA 4 KEZ ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Gülşen K., 19 Ağustos 2023'te Denizli Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından Gülşen K. bebeğini hastaneden almadı ve hiçbir iletişim bilgisi de bırakmadan gitti. Bunun üzerine Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, inceleme başlattı. İnceleme sonucunda rapor hazırlandı. Raporda, bebeğin evlilik dışı, para karşılığı ilişki sonucu doğduğu, babasının kim olduğu bilinmediği belirtildi. Raporda ayrıca bebeğin annesinin daha önce de bu şekilde 2020- 2023 yılları arasında 3 kez doğum yaptığı, bebeklere bakmak istemediği için kurum bakımına alınması için dilekçe verdiği kaydedildi. Ayrıca kurumun raporunda Gülşen K.'nin verdiği dilekçelerde adres ve telefon numarası yazmadığı, bu nedenle bebeğin kimliğinin çıkarılamadığı da eklendi.

"BEBEKLERİN BABASI KİM BİLMİYORUM"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu rapor doğrultusunda Gülşen K. hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonunda Gülşen K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Gülşen K.'nin alınan ifadesinde, para karşılığı cinsel ilişkiye girip, bu şekilde 4 bebek doğurduğu, birçok kişiyle ilişkiye girdiği için bebeklerin babasının kim olduğunu bilmediği, geçimini fuhuş yaparak sağladığı ve olayda suç kastının olmadığını söylediği belirtildi.

SON BEBEK İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede Gülşen K.'nin en son dünyaya getirdiği erkek bebeğini hastaneye terk ettiği, hiçbir iletişim ve adres bilgisi bırakmadığı, bu nedenle bebeğin kimliğinin çıkarılamadığı, hastanede sonulum sıkıntısı çeken ve ameliyat olması gereken bebeğin kimliği olmadığı için başka bir hastaneye sevk edilemediği belirtildi. Savcılık, bu nedenlerle anne Gülşen K.'nin bu eylemleri ile yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendisini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimseyi kendi haline terk etmek suretiyle suçu işlediği belirtildi. Gülşen K.'nin son terk ettiği bebeği için 2 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Denizli 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öte yandan Gülşen K.'nin 4 bebeği de Denizli Devlet Hastanesi'nde dünyaya getirip, terk ettiği öğrenildi.

4 yılda 4 kez doğum yapan kadın, bebekleri hastaneye bırakıp kaçtı! 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: Yok mu hayır sever biri. Hanfendiyle evlenip çocukları nüfusuna alsın. Aile olun. 35 48 Yanıtla
  • Kemal Demirci: Denizli böyle giderse Adana'yı tahttan indirecek :D 70 8 Yanıtla
  • Pervin Öztan: Sorumluluk bilinci ve insanî bakış açısı olmadığı gerekçesiyle yasal olarak tüplerini bağlayıp doğum yapması engellensin. 49 20 Yanıtla
  • Ali Dirali: Spiral taktır bu kadar mı zor. 4 bebeğe yazık değil mi ? Devlet kısırlaştırsın yok sa 10-15 e kadar yolu var. Kendine ne yaptığı umrumda değil de bebeklere yazık doğuştan bahtsızlar. Üzücü. 51 4 Yanıtla
  • yeşil gözlü: Çok değil 20 30 yıl sonra bakıma muhtaç olunca müge anlıya çıkar çocuklarımı arıyorum diye hep öyle olur zaten doğur at elden ayaktan düşünce aklına onlar gelsin bekle bakarlar sana 27 0 Yanıtla
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Denizli, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 yılda 4 kez doğum yapan kadın, bebekleri hastaneye bırakıp kaçtı! 2 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika


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