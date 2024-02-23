6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak

6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.

23.02.2024 18:12  Güncelleme: 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşıdı. İstinaf mahkemesinin cezayı az bulması sonrası sanıkların yeniden yargılanacağı öğrenildi.

6 yaşında evlendirilme davasından sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel'in 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldıkları karar istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

İKİ AYRI SUÇTAN CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Değerlendirme yapan ceza dairesi sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" 2020 yılı için ise "Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi.

ANNE VE BABA OLDUKLARI İÇİN CEZA ARTIRILMALI

Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği kaydedildi. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanacaklar.

6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak

DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirilmişti. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur HK.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak
Kaynak: DHA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

Çocuk, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmet eren Kacmaz: YAZIKLAR OLSUN DÜGÜN FOTAGRAFLARI VAR 17 YAŞUNDA. BUNU ATATÜRK CÜ BİRİ YAPSAYDI SERBEST KALIRDI 94 179 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Birlikte olduğum erkek arkadaşımın kondomu içimde kaldı çok korktum diyen kızdan mideniz bulanmıyor Hakim 16 yaşında evlendirildi diye ceza veriyor bunlar mideniz bulanıyor 129 80
  • XYZ: Midemi bulandırıyorsunuz, siz ve sizin gibiler. 134 53 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu: HEM BU FOTOĞRAFI GÖZÜMÜZE SOKUYORLAR""BAKIN KIZ 6 YAŞINDA DEĞİL""DİYE HEMDE 6 YAŞINDA EVLENDİRİLDİ YALANINI YUTTURDULAR SİZE,NASIL BİR OYUN OYNUYORLAR BİZİ NASIL UYUŞTURDULAR NASIL BU HALE GELDİK VALLAHİ ANLAMIYORUM YAAA NE OLUR UYANIN ARTIK. 64 18 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Kızı tedavi ettiği söylenen psikiyari doktoruna giden çocukların hepsi babaları tarafından tacize uğradığını söylüyor doktor önce tutuklanyor sonra serbest bırakılıyor ve bu kız çocuğun mahkeme düresince sürekli doktoru arayarak sürekli şöyle söyle böyle söyle diye emirler aldığı tespit ediliyor yani bir kızı Resmen doktor tarafından bir şekilde hipnotize edilmiş durumda gerçekler er veya geç gün yüzüne çıkacak 48 31 Yanıtla
  • Resul_aski Nihat: Bence iftira atiliyor oyle birsey yok 42 25 Yanıtla
  • Berna Yavuz: Malesef buhari hadisi ile hareket ediyorlar bu grup :( 22 38 Yanıtla
  • Rümeysa Gökgöz: Daha kaç din adamı harcanacak acaba? 21 7 Yanıtla
  • Rümeysa Gökgöz: Sizin buhari hadis dediğiniz Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed (sav)’in sözleridir, sünnetleridir. Müslümanım diye de Kuran’ı Kerim’i ve Peygamber efendimiz (sav)’in hadis-i şeriflerini kendisine klavuz tutandır. İçeriğini bilmediğiniz kitaplar hakkındaki bu yorumunuz iftiradan öteye gitmez! 0 0
  • Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü
    00:11 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus istihbarat uçağını düşürdü

    Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

  • Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim
    00:01 Bakan Uraloğlu davet etti, İmamoğlu yanıt verdi: Pazartesi o açılışa gideceğim

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.

  • Twitch'e erişim engeli getirildi
    23 Şub Twitch'e erişim engeli getirildi

    BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.

  • Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz
    23 Şub Abdullah Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz

    Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.

  • Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu
    23 Şub Kendisinden haber alınamayan kadın evde uyurken bulundu

    Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor
    23 Şub Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkıyor

    Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.

  • Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
    23 Şub Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçındaki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

    Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

  • Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi için karar verildi
    23 Şub Almanya'da kişisel kullanım amaçlı esrar tüketimi için karar verildi

    Almanya, kişisel kullanım amaçlı esrarı kısmen yasallaştırma yolunda ilerliyor. Yeni yasa, ülkeyi Malta ve Lüksemburg'tan sonra esrarı yasallaştıran 3. Avrupa Birliği ülkesi haline getirecek. Tartışmaların ardından Almanya parlamentosunun esrar kullanımını kısmen yasallaştırması bekleniyor. Yasa değişikliği, Almanya'yı Malta ve Lüksemburg'dan sonra esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği ülkesi yapacak.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 00:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirme davasında istinaf mahkemesi cezayı az buldu, sanıklar yeniden yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement