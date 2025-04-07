648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma - Son Dakika
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648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

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Kocaeli'de 648 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği işletmenin sahiplerinden E.T., emniyetteki ifadesinde ''Ramazan ayında kapalıydık. Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum'' sözleriyle kendini savundu.

07.04.2025 16:49  Güncelleme: 16:59
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Kocaeli'deki gıda zehirlenmesi geçiren 648 kişinin tavuk döner yediği işletmenin tutuklanan sahiplerinin ifadesine DHA ulaştı. Şüphelilerden K.Y. (36) "Zehirlenme vakalarının neden meydana geldiğini bilmiyorum" derken, E.T.'nin (35) ise "Uzun yıllardır sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim sosum, bu sektöre farklı bir lezzet getirmiştir" dediği öğrenildi.

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk döner satılan işletmeden 1 Nisan'da farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. 646'sı müdahalelerinin ardından taburcu edilirken, 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan iş yeri sahipleri E.T. ve K.Y. sevk edildiği mahkemede tutuklandı. İş yeri mühürlenirken, alınıp teste gönderilen numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.

"YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİYE TAVUK DÖNER SATIŞI YAPILDI"

Öte yandan gözaltına alınıp işlemlerinin ardından tutuklanan 2 işletmecinin ifadelerine ulaşıldı. Bayram boyunca iş yerinin kapalı olduğunu söyleyen işletmeci K.Y. ifadesinde, "Biz kurallara dikkat ediyoruz. Son 2 günde yaklaşık 2 bin kişiye tavuk döner satışı yapıldı. Zehirlenme vakalarının neden dolayı meydana geldiğini bilmiyorum. Bu, kurumların incelemelerinin ardından belli olacak. Tavuk bozuk ise yapılış aşamasında kendini belli eder. Biz zaten bozulmuş ürünü iş yerinde satmayız" dediği öğrenildi.

"KATIK DÖNER YEMEMESİNDEN KAYNAKLI OLABİLİR"

İşletmeci E.T. (35) ise ifadesinde her zaman hijyen kurallarına dikkat ettiklerini belirterek, "Sağlık koşullarından tüketim tarihlerine kadar hassas bir şekilde satışımızı yapıyoruz. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey olmadı. Ramazan ayında kapalıydık. Zehirlenen kişilerin uzun zamandır katık döner yememesinden kaynaklı sağlık sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum. Uzun yıllardır bu sektördeyim; kimsenin sağlığıyla oynamadım. Benim Hatay usulü sosum, bu sektöre farklı bir tat ve lezzet getirmiştir. Tavuk bozuk olsaydı zaten yapılış aşamasından kendini belli ederdi; bütün aşamalarda bulunduğum için de bozuk olduğunu anlardım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"SIKINTILI HASTAMIZ YOK"

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran kişiler hakkında Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine telefonla açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Şu anda sıkıntılı bir hastamız yok. Panik havasıyla yapılan başvurular da çok, ancak yoğun bakımda hastamız yok. Herhangi bir sıkıntılı hastamız da yok" dedi.

VALİLİKTE TOPLANTI YAPILDI

Öte yandan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında bugün Valilikte konuya ilişkin toplantı yapıldı. Toplantıya ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Tarım ve Orman Müdürü Altan Çakır, belediye başkanları ve kurum yetkilileri katıldı. Toplantıda il genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı belirtilirken kentte devam eden çalışmaların işleyişi, denetimlerin sıklaştırılması, alınan önlemler, ildeki vaka istatistikleri, hastanelerdeki durum, salgın gıda etkenleri ve hastane başvuru sayıları gibi konular ele alınıp değerlendirmeler yapıldı. Vali Aktaş, denetimleri yapacak kurumların ve ekiplerin her türlü denetimlerinde vatandaşın faydasına yönelik hareket etmelerini ve denetimlerin daha da sıklaştırılarak olumsuzlukların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

3-sayfa, Kocaeli, Gündem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Mehmet Tunc:
    Adam haklı teşhisi koydu. Dağılın mamamamanananaöma Koyduğumun cocukları. Bir doktor olmadığınız kaldı onuda olun. 25 69 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    yuhhh.. 34 3 Yanıtla
  • Süleyman Kaya:
    bide dalga geçiyo yaprağım 19 2 Yanıtla
  • Linyitspor43:
    Bu adama ömür boyu gıda ürünleri konusunda izin verilmemeli...MK yaptığı savunmaya bam ar damarı meselesi... 15 1 Yanıtla
  • Ankara21:
    Millet ile t...şak geçiyor, resmen. Bu kadar rahat olmayı neye borçlular acaba 8 0 Yanıtla
  • MARC GARDENER:
    Halkin garibanligindan , tersolugundan baska bisey degil !!! Ucuz yonetim , hileci esnaf , terso vatandas …. 7 0 Yanıtla
  • Fatih:
    bunlar gibi niceleri var salandirican bunlari ibret olcun pic kurusu 5 1 Yanıtla
  • Atalay k:
    Adalet dogruyu sana anlatır 5 0 Yanıtla
  • cedric null:
    şişe oturtucan onları bak nası bülbül oluyolar 4 0 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    ?????? 1 0 Yanıtla
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