8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu - Son Dakika
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8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

İzmir'in Bergama ilçesinde, Murat Paçalı ile yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen sevgilisi evinin önündeki ağaçta iple asılı ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 çocuk babası Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın da 8 ay önce aynı evde kendini tavana asarak intihar ettiği öğrenildi.

07.05.2025 19:23
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İzmir'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Zağnos Mahallesi'nde 45 yaşındaki Murat Paçalı'ya ait evin bahçesine su almak için gelen 2 kişi, dut ağacında biri kadın 2 kişinin ipte asılı olduğunu gördü.

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

2 ÇOCUK BABASI, SEVGİLİSİYLE AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağaçta iple asılı 2 kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma, intihar ettikleri tahmin edilen 2 kişiden birinin evin sahibi 2 çocuk babası Murat Paçalı, diğerinin ise bir süredir birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi olduğunu belirlendi.

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Paçalı ve sevgilisinin cansız bedenleri önce Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, Paçalı'nın sevgilisinin kimlik bilgilerinin tespitine çalışırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu

8 AY ÖNCE DE EŞİ KENDİSİNİ TAVANA ASARAK İNTİHAR EMİŞ

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, sevgilisiyle ağaçta asılı bulunan Murat Paçalı'nın eşi Gülsüm Paçalı'nın geçen eylül ayında aynı evde kendisini tavandaki kancaya iple asarak intihar ettiğini öğrenildi.

8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu
Kaynak: DHA

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 ay önce eşi intihar eden 2 çocuk babası, sevgilisiyle ağaçta asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih Çoban:
    hak yerini bulmuş sorun yok 33 4 Yanıtla
  • enteresan:
    zina her türlü belayı getirir 13 2 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Kısasa kısas olmuş ateşleri bol olsun 11 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yorum yapmak imkansız. 8 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    cinayet gibi görünüyor 5 2 Yanıtla
  • ecren1998:
    İntihar süsü verilmiş, cinayet olduğu belli çünkü yanında ki yabancı uyruklu kadın neden kendini asıyor. İntihar edecek kadar eşini seven adam 8 ay sonra kendine kadın bulmaz 3 0 Yanıtla
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