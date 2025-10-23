9 İlde Suç Operasyonu: 42 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
9 İlde Suç Operasyonu: 42 Şüpheli Yakalandı

23.10.2025 08:03
İstanbul merkezli operasyonda elebaşıları yurt dışında olan suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda elebaşları yurtdışında olan organize suç örgütü üyeleri 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu elebaşıları yurt dışında olan suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. Yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı organize suç örgütleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

