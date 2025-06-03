90 Şüpheli Organize Suç Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika
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90 Şüpheli Organize Suç Operasyonunda Yakalandı

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03.06.2025 08:46
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90 Şüpheli Organize Suç Operasyonunda Yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 11 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya 11 ayrı organize suç örgütüne bağlı 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcı, tefeci ve uyuşturucu satıcısı 11 ayrı organize suç örgütüne karşı yapılan operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, " İstanbul'da H.K.'nin, İzmir'de E.U.'nun, Kastamonu'da G.A.'nın, Diyarbakır'da M.F.Y.'nin, Manisa'da A.S.'nin, Tekirdağ'da Ö.Ö.'nün, Van'da C.Ç.'nin, Muğla'da M.T.'nin, Karaman'da H.B.'nin, Mersin'de A.F.U.'nun, Bitlis'te Ö.B.'nin elebaşılığını yaptığı 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda, 4,4 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 90 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince, İstanbul, Muğla, Manisa, Diyarbakır, Kastamonu, İzmir, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, İstanbul'da para karşılığında sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başka şahısların girmelerini sağladıkları, Muğla'da sosyal medya platformları üzerinden sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek yüksek kazanç vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve sahte paravan şirketler kurdukları, Manisa'da alkollü yakalanarak cezai işlem uygulanan ve sürücü belgelerine el konulan sürücülere, kan testi numuneleri ile oynanmak ya da değiştirilmek suretiyle 'Limit Altında Ölçüm' raporu düzenledikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu maddeleri kargo paketlerinin içerisine gizleyerek örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri, Kastamonu'da vatandaşlarımızdan sahte lastik ilanlarıyla ürün teslimatı yapmayarak haksız kazanç elde ettikleri, İzmir'de uyuşturucu madde temin edip sattıkları, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van'da ekonomik olarak zor durumda bulunan vatandaşlarımıza, araç, tarla ve daire/dükkan alım satımı adı altında yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi" dedi.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Nüfuzunu Kötüye Kullanma', 'Görevi Kötüye Kullanma', 'Suç Delillerini Yok Etme', 'Gizleme veya Değiştirme', 'Rüşvet, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık', 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti ile Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlarından, savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sürücü belgesi, çek-senet, banka-kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonu koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 90 Şüpheli Organize Suç Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika

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