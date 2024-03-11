ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişinin yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırıldı. Gencin ABD vatandaşlığının bulunması iade talebinin olumsuz sonuçlanma ihtimaline ağırlık kazandırdı.
Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aradığı T.C.'yi İnterpol aracılığıyla önce Mısır'dan, ABD'ye gittiği belirtilince de Amerikan makamlarından iadesini talep etti. Adalet Bakanlığı, T.C. ve annesi Eylem Tok'un iadesi için hazırlanan geçici tutuklama talep evrakını hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına ilettiğini, iade süreciyle, adli soruşturmanın titizlikle takip edildiğini açıkladı.
VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'na konuşan New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut "ABD, T.C. ve annesi yazar Eylem Tok'u Türkiye'ye iade eder mi?" sorusuna "İsterse iade etmeyebilir" yanıtı verdi. Akbulut, Türkiye ile ABD arasında 20 Kasım 1980 tarihinde Kenan Evren'in imzasıyla yürürlüğe giren Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesi anlaşması imzalandığını, doğal olarak bu anlaşma kapsamında ABD'nin Türkiye'nin iade talebini değerlendirerek gerekli adli kayıtlarının yapılacağını ancak özellikle Amerikan vatandaşı T.C.'yi isterse iade etmeyebileceğini söyledi.
Akbulut, şimdiye kadar Türkiye'nin işledikleri ağır suçlardan dolayı, Amerikan vatandaşı olmayan Türk vatandaşları FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Rıza Sarraf'ı da ABD'den istediklerini ancak hiçbir sonuç alınamadığını hatırlattı.
Bir suçlunun iadesinin Amerikan Adalet Bakanlığı'nın izin ve onayıyla gerçekleştiğini belirten Akbulut, "Türkiye ile arasında suçluların iadesi anlaşması olan ABD'de bu işler o kadar kolay olmuyor. Aradaki anlaşmaya göre bir suçlunun ülkesine iadesi ancak Amerikan Adalet Bakanlığı'nın izin ve onayıyla gerçekleşebiliyor. Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmanın farklı kriterleri var. Anlaşmanın 4'üncü maddesine göre her iki ülkenin de vatandaşını diğer ülkeye iade etmeme yetkisi var. Bu maddeye göre, 'ABD'nin yürütme makamı kendi isteğine göre eğer uygun gördüğü takdirde, kendi vatandaşının iadesine karar vermeye yetkilidir' diye bir ek var. Eğer, T.C., ben burada kalmak istiyorum, dönersem ülkemde üzerimde büyük baskı olacak, kaçtı diyecekler gibi çok sayıda gerekçeler bulabilir ve ABD, onu Türkiye'ye asla iade etmez" dedi.
Eylem Tok'un da bir Amerikan vatandaşı olup olmadığını henüz bilmediklerini belirten Akbulut, "Yaptığımız tespitler sonrasında T.C., Amerikan vatandaşı olduğu anlaşılıyor. Havaalanı güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflarda elinde Amerikan pasaportuyla çıkış yaptığı gayet net görülüyor. Timur burada doğmuş olabilir. Ya da T.C., ailesi önceden kendilerine vatandaşlık yolu açan EB –5 ya da farklı yatırımlar aracılığıyla aldıkları Green Card'tan sonra vatandaşlığa geçmiş olabilirler" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir - Son Dakika
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