ABD'nin Arizona eyaletine bağlı New River bölgesinde korkunç bir olay meydana geldi.
76 yaşındaki Pastör Bill Schonemann, 28 Nisan'da evinde kanlar içinde ölü bulundu. Yapılan incelemede rahibin çarmıha gerildiği ve başına dikenli bir taç yerleştirildiği tespit edildi. Pastor Bill'in kulağında İsrail'in kabilelerinden birini temsil eden işaret yerleştirdiği de belirlendi.
Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı Adam Christopher Sheafe, bir süre sonra Sedona'da gerçekleşen başka bir olayla bağlantılı olarak yakalandı.
Cezaevinden 'True Crime Arizona' isimli programa açıklamalarda bulunan 51 yaşındaki Sheafe, suçunu itiraf etti. Dini liderlerin halkı yanlış yönlendirdiğini öne süren Sheafe, "Pazar gecesi saat 02.00'de evine gittim ve onu infaz ettim" dedi.
Sheafe, yalnızca söz konusu cinayeti değil aynı zamanda diğer cinayet planlarını da itiraf etti. Zanlı, ülke genelinde listesini önceden oluşturduğu 14 rahibi infaz etmeyi tasarladığını vebu planına "Operation First Commandment" (İlk Emir Operasyonu) adını verdiğini söyledi.
Sheafe, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediği röportaj sırasında, "Başladığım işi tamamlamak istiyorum. Bu, İsrail'i kötülükten arındırmak için verilmiş bir emirdir" ifadelerini de kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü - Son Dakika
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