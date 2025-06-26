ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü

ABD\'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
26.06.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yaşanan korkunç olayda 76 yaşındaki bir rahip, evinde çarmıha gerilmiş halde ölü bulundu. Yakalanan katil zanlısı cinayeti itiraf etmekle kalmadı, ülke genelinde 14 rahibi daha öldürmeyi planladığını ve bunun "İsrail'i kötülükten arındırmak için verilmiş bir emir" olduğunu iddia etti.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı New River bölgesinde korkunç bir olay meydana geldi.

ÇARMIHA GERİLMİŞ

76 yaşındaki Pastör Bill Schonemann, 28 Nisan'da evinde kanlar içinde ölü bulundu. Yapılan incelemede rahibin çarmıha gerildiği ve başına dikenli bir taç yerleştirildiği tespit edildi. Pastor Bill'in kulağında İsrail'in kabilelerinden birini temsil eden işaret yerleştirdiği de belirlendi.

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
Pastor Bill Schonemann

YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı Adam Christopher Sheafe, bir süre sonra Sedona'da gerçekleşen başka bir olayla bağlantılı olarak yakalandı.

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
Adam Christopher Sheafe

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cezaevinden 'True Crime Arizona' isimli programa açıklamalarda bulunan 51 yaşındaki Sheafe, suçunu itiraf etti. Dini liderlerin halkı yanlış yönlendirdiğini öne süren Sheafe, "Pazar gecesi saat 02.00'de evine gittim ve onu infaz ettim" dedi.

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü

"14 RAHİBİ ÖLDÜRMEYİ PLANLADIM"

Sheafe, yalnızca söz konusu cinayeti değil aynı zamanda diğer cinayet planlarını da itiraf etti. Zanlı, ülke genelinde listesini önceden oluşturduğu 14 rahibi infaz etmeyi tasarladığını vebu planına "Operation First Commandment" (İlk Emir Operasyonu) adını verdiğini söyledi.

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü

"İSRAİL'İ KÖTÜLÜKTEN ARINDIRMAK İÇİN VERİLMİŞ BİR EMİRDİR"

Sheafe, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediği röportaj sırasında, "Başladığım işi tamamlamak istiyorum. Bu, İsrail'i kötülükten arındırmak için verilmiş bir emirdir" ifadelerini de kullandı.

Cinayet, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Dini, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus’ta sema gösterisi Konya Büyükşehir Belediyesi ekibinden Tunus'ta sema gösterisi
Adana’da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı Adana'da umut veren ameliyat: 5 yıl boyunca korktu, 1 ayda ayağa kalktı
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Marko Guduric: Bu benim son maçımdı Marko Guduric: Bu benim son maçımdı
Trump, “İran’da nükleer tesisler yok edilmedi“ iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı Trump, "İran'da nükleer tesisler yok edilmedi" iddialarına fena kızdı: Köpek gibi atılmalı
Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu Ali Koç İçin Açılan Şampiyonluk Pankartı Gündem Oldu
Twitter’in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular Twitter'in meşhur logosunu böyle havaya uçurdular
Aliağa’daki yangın Foça’ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi Aliağa'daki yangın Foça'ya doğru genişledi, bazı evler tahliye edildi

18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
17:53
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
İkinci el araç satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
08:30
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası
İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
08:09
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
07:32
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
03:29
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
00:50
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
Iraklı kardeşler silahlı kavgada hayatını kaybetti
00:43
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
00:21
Yer yerinden oynadı Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
00:20
Trump’ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
Trump'ın ABD medyası ile giriştiği İran savaşına CIA de dahil oldu
00:05
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Şampiyon Fenerbahçe Beko, kupasını aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 19:17:21. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.