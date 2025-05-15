Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı - Son Dakika
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Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı

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Samsun'da 16 yaşındaki çocuk, evlenmek vaadiyle ablasını kaçıran kuzenini sokak ortasında tabancayla vurdu. Yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığınan genç hayatını kaybetti. Saldırıda iş yerinin önünde oturan bir vatandaş da kurşunların hedefi olarak yaralandı. 16 yaşındaki zanlı arka sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

15.05.2025 17:04
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Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Mert T. (16), ablasını evlenmek amacıyla kaçıran amcasının oğlu Gökhan T'ye (29) sokak ortasında tabancayla ateş etti. Göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T. ağır yaralanırken bu esnada kahvehanede oturan Doğan A. da kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı

AĞIR YARALI HALDE KIRTASİYEYE SIĞINDI

Gökhan T. göğsünden vurulmuş ağır yaralı halde bir kırtasiyeye sığındı. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde Gökhan T'nin kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldığı, dükkanda bulunan bir çocuk ile yanındaki yetişkinlerin büyük korku yaşadığı görüldü.

Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gökhan T. burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı

ZANLI ARKA SOKAKTA YAKALANDI

Bölgeden kaçmaya çalışan 16 yaşındaki zanlı, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı
Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı
Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı
Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı
Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Şiddet, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erdinç Dağaşan:
    16 yaşında yuh artık silahar 16 yaşındaki çocukların oyuncağı oldu. çivisi iyice çıktı dünyanın..... 7 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    23 senede ülke gerileşdi cahilleşdi vede vahşileşdi ekonomi tamamen çöktü milletde çöktü ama hala gitmediler durum gercektende çok ama çok vahim 2 5 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    HERKİMİN EVİNDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ HARİCİNDE SİLAH BULUNDURUYORSA ENİNDE SONUNDA BU SİLAH ONUN BAŞINA BELA OLACAKTİR. 5 1 Yanıtla
  • selami şahin:
    Helal olsun aslanıma hiç acımadım hangi çağda yaşıyoruz amca yeğen akraba evliliği nedir ya bir trakyalı olarak bizim kitabımıza adetimizde akraba evliği yoktur 7 kuşak şartı vardır. 0 5 Yanıtla
  • Muhammet Ateş:
    ateş edene Ağırlaştırılmış müebbet bile az gelir cezaevınden çıkmayacak şekilde tek kişilik hüçrede yatması lazım 4 0 Yanıtla
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