Ablasını kaçıran kuzenini göğsünden vurdu, ağır yaralı halde kitapçıya sığındı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Mert T. (16), ablasını evlenmek amacıyla kaçıran amcasının oğlu Gökhan T'ye (29) sokak ortasında tabancayla ateş etti. Göğsünden ve karnından vurulan Gökhan T. ağır yaralanırken bu esnada kahvehanede oturan Doğan A. da kurşunların hedefi olarak yaralandı.

AĞIR YARALI HALDE KIRTASİYEYE SIĞINDI

Gökhan T. göğsünden vurulmuş ağır yaralı halde bir kırtasiyeye sığındı. Yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde Gökhan T'nin kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldığı, dükkanda bulunan bir çocuk ile yanındaki yetişkinlerin büyük korku yaşadığı görüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gökhan T. burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI ARKA SOKAKTA YAKALANDI

Bölgeden kaçmaya çalışan 16 yaşındaki zanlı, olay yerinin arka sokağında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.